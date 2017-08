Denuncian a la FET por desterrar del Europeo a un campeón de España de taekwondo

El taekwondo español sigue dando motivos para el bochorno. Su presidente, Jesús Castellanos, está procesado por cinco delitos de corrupción en un juzgado de Alicante. El exseleccionador de Murcia, Manuel Rodríguez Vázquez, acaba de ser condenado a ocho años de cárcel por abusos a pupilas suyas de entre 12 y 15 años. El último escándalo es la decisión de la Federación de excluir del próximo Cameponato Europeo Júnior de Chipre (primer semana de noviembre) al campeón de España, el leonés Pablo Rodríguez, en detrimento de un luchador eliminado en primera ronda en los dos últimos campeonatos nacionales. Una decisión que mereció, este lunes, la presentación de una denuncia oficial ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) por parte del entrenador de Rodríguez, Teodoro López.

La sorpresa en el mundo del taekwondo, escindido entre partidarios y detractores de la actual directiva, es mayúscula: en todos los demás pesos España irá a Chipre representada por primeros y segundos clasificados en el campeonato de España, según recoge López en su denuncia para criticar "el menosprecio a los pequeños clubes" y el pisoteo a la meritocracia. (El preparador entrena a una veintena de niños desde hace una década en el pueblo leonés de Valderas, 2.000 habitantes)

"Al no entender el motivo de esta convocatoria, ya que había quedado eliminado en primera ronda nos pusimos en contacto con nuestra territorial (la Federación de Castilla y León), comunicándonos esta que estuviésemos tranquilos, que el motivo era que pertenecía al Centro de Alto Rendimiento de Murcia, sin más motivo que ese", expresa López en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico. Cabe recordar aquí que la Federación Española de Taekwondo está ubicada en Murcia.

"Se saltan las normas a la torera"

En conversación con EL ESPAÑOL, López acusa a la Federación de "dejar todo a la decisión del equipo técnico, ya que los criterios de selección que ellos mismos publican no sirven para absolutamente nada". "El chaval murciano [de nombre Javier] no tiene culpa de nada", prosigue López, "va a tener una presión horrible en Chipre si pierde. Pero esto es un atropello inadmisible, no tiene puntos, no hay explicación, se saltan a la torera las normas. Me llamó el seleccionador para explicarme que ellos hacen lo que quieren, que tampoco lo entendía. Me encanta que el chaval estudie en el CAR de Murcia, que le paguen los estudios, pero eso no le da derecho a quitar el puesto al campeón de España. Nuestro chico lleva 11 años entrenando para que estos jetas se lo quiten. ¡Se lo ganó limpiamente!"

Pablo Rodríguez, con su medalla de oro.

Este periódico ha intentado sin éxito comunicar tanto con el seleccionador nacional junior, Rafael Alcacer, como con la Federación. Ahora, tras la denuncia remitida al CSD, habrán de dar explicaciones a la máxima autoridad deportiva española.

El próximo mes de septiembre se tomará declaración en el juzgado de Alicante a seis colaboradores de Jesús Castellanos por presuntos cobros ilegales detectados en las escuchas telefónicas autorizadas en el proceso abierto por cinco presuntos delitos. Además, un diputado socialista de Castellón ha remitido varias preguntas oficiales al Gobierno sobre las "presuntas irregularidades económicas en la gestión de la Federación Española de Taekwondo". El CSD, como adelantó este periódico, baraja suspender a Castellanos, actual miembro (para colmo) de su propia Comisión Directiva.

Mientras tanto, en el pueblo leonés de Valderas, el juvenil Pablo Rodríguez ha debido consultar a un psicólogo deportivo para afrontar el trauma de que su medalla de oro en el campeonato de España no valga para nada. "Una vergüenza", sentencia su entrenador, policía municipal en la ciudad de León.