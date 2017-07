O.J. Simpson obtiene la libertad condicional tras nueve años de cárcel

O.J. Simpson vuelve a ser noticia. Y, como hace 12 años, por su comparecencia en un tribunal. Uno que, en Nevada, ha decidido que el ex jugador de fútbol americano salga de la cárcel en octubre. Una que no pisó en 1995, cuando fue declarado no culpable del asesinato a Nicole Brown (su ex mujer) y Ronald Goldman (un amigo de la familia) fechado el 12 de junio de 1994. Pero sí desde 2008 y hasta ahora, tras ser uno de los protagonistas de un atraco a mano armada a un coleccionista de trofeos en Las Vegas. Con hasta 12 cargos sobre sus espaldas (secuestro y robo entre otros) y tras obtener la condicional de ocho de ellos en 2013, el gran juguete roto del deporte norteamericano ya es libre por completo.