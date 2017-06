Bela / Lima y Navarro / Gutiérrez ya están en semifinales del Estrella Damm Barcelona Master

El segundo partido de la tarde barcelonesa en el Estrella Damm Barcelona Master del World Padel Tour ponía sobre el tapete de la espectacular central del Real Club de Polo a Maxi Grabiel y Agustín Gómez Silingo retando el pádel de Fernando Belasteguín y Pablo Lima.

Respeto máximo entre parejas, pádel de muchos quilates, pocos errores y defensas casi perfectas. Esa fue la película del primer set del encuentro. Nadie daba su brazo a torcer, nadie cedía su saque, nadie quería alejarse del objetivo que no era otro que colarse en semifinales. Cuando todo parecía que la muerte súbita iba a ser la que juzgara el primer asalto del partido, apareció la clase de Fernando Belasteguín y Pablo Lima, demostrando su potencia y colocando un 7-5 con el que cerrarían la igualada contienda.

El segundo capítulo se desarrollaría de manera completamente contraria al primero. Si en el set anterior nadie cedía su saque, en este íbamos a asistir a un auténtico vaivén de roturas para uno y otro lado. Comenzaron las ‘hostilidades’, los cuatro jugadores soltaron el brazo y se turnaron los breaks y contra breaks. Así sucedieron desde el segundo juego del set hasta el 4-3, situación en la que de nuevo aparecería el pádel resolutivo de los número uno. En los momentos definitivos, la muñeca del de Pehuajó y el cañón de Porto Alegre pusieron la diferencia y terminaron tumbando la resistencia de unos combativos Maxi Grabiel y Gómez Silingo. 6-3 y Bela y Lima en las semifinales del Master.

Con los número uno esperando en semifinales, el turno era para la pareja número dos. Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez en duelo frente a Godo Díaz y Lucho Capra. El ránking no es significativo cuando en frente tienes una pareja con la calidad de Godo y Lucho. Los actuales campeones del pasado Challenger de Lisboa iban a poner en grandes aprietos a los jugadores de Ramiro Choya. Con el marcador igualado hasta el 3-2, Godo desenfundaría la varita mágica y asestaría el toque justo para poner el único break que necesitaron para adelantarse y guardar su ventaja hasta el definitivo 6-4.

La sorpresa planeaba por el cielo de la Ciudad Condal, pero Sanyo y Paquito no querían dejar lugar a ella. Conectando golpes y haciendo su pádel más efectivo, trataban de darle la vuelta al marcador adverso. Lucho Capra y Godo Díaz empezaban a acusar el esfuerzo de la semana pasada en tierras portuguesas, donde salieron campeones. La circunstancia fue aprovechada sin piedad por los jugadores de Ramiro Choya, que para entonces estaban encontrando su mejor juego del partido. 6-3 terminaron la segunda manga, llevando el encuentro al tercero para intentar rematarlo.

Fue exactamente lo que sucedió, pues además Godo debía ser atendido por el fisio. Pese a estar renqueante, Godo siguió mostrando su magia y Lucho regalaba golpes imposibles, pero cuando Paquito desata sus mejores golpes y Sanyo ajusticia es muy difícil superar a la pareja número dos. El puntano y el sevillano calcaron el resultado del segundo set para cerrar el partido. 6-3. Paquito y Sanyo buscarán la final del Estrella Damm Barcelona Master.

El cierre a la espectacular jornada de cuartos de final del cuadro masculino corría a cargo de Maty Marina y Miguel Lamperti frente a Cristian Gutiérrez y Franco Stupaczuk. Después de varios titubeos de ambas parejas con su saque en el arranque del duelo, fueron los jugadores de Carlos Pozzoni los más sólidos a la hora de defender su saque.

Desde ahí y gracias a un despliegue impecable de Stupa y al exquisito tacto de Cristian, empezaron a construir su supremacía en el set los jugadores de Carlos Pozzoni. Un break en el séptimo les ponía a las puertas de la primera manga, que resolvieron por 6-3 en poco más de 48 minutos. El marplatense y el chaqueño lograron desactivar las virtudes de Lamperti, saturando el juego sobre un Maty Marina sobrepasado por momentos ante la insistencia pertinaz de sus rivales.

No cambió el guión del choque en absoluto pese a los arreones de Lamperti y a varias acciones de mérito en defensa de Marina, que no terminaba de encontrar buenas sensaciones, sin acercarse siquiera en la segunda manga a inquietar el saque de sus oponentes. No se movieron del plan previsto Cristian y Stupa, cuajando su mejor encuentro como pareja en esta temporada. Otro 6-3 iba a echar la cancela al partido en poco más de una hora y 17 minutos.

Se consumaba así la primera presencia en semifinales de la dupla argentina en esta primera andadura como pareja profesional. Este sábado ambos se verán las caras en la central con Paquito Navarro y Sanyo Gutiérrez con el premio de una gran final como incentivo. Por otro lado, Fernando Belasteguín y Pablo Lima se medirán a Mati Díaz y Maxi Sánchez.