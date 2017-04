Un jugador de rugby enloquece y deja KO al árbitro de un puñetazo

Después de ver cómo una árbitra olímpica y mundialista era placada por un jugador argentino el pasado diciembre, el rugby vuelve a tener motivos de peso para avergonzarse. Un jugador francés de identidad desconocida podría ser expulsado de por vida de este deporte tras pegar al árbitro Benjamin Casty durante un partido de la Copa francesa júnior que enfrentaba al Saint-Esteve y al Toulouse.

This makes @gazhock12 look like a saint! Wonder what grade the RFL would give this one @drmarwanK the alphabet probably not long enough!👊😩 pic.twitter.com/4Fj61nAmf2