La ascensión contrarreloj del guerrero gurkha de 86 años por reconquistar el Everest

Durante cinco años Min Bahadur Sherchan ostentó el prestigioso récord de ser la persona con más años (77) en conquistar la cumbre más alta del planeta. Ocurrió en 2008 y pensó probablemente que ya no vería a nadie arrebatárselo. Pero en 2013 sucedió lo inimaginable: el alpinista japonés Yuichiro Miura escaló el Everest a los 80 años. Sherchan, combatiente gurkha jubilado, contó esta semana al diario británico The Times que tiene "mucho respeto" por el montañista nipón, pero se ve "todavía con salud y con ganas de alcanzar la cima de la montaña y recuperar mi título. Estoy haciendo muchas caminatas largas con peso en la espalda para mantenerme en forma".

El antiguo soldado de unidades especiales del Ejército británico, residente en Hampshire (sur del Reino Unido), regresará pues a la máxima aventura. Exmiembro de la Brigada Gurkha, ha lanzado una campaña de recaudación de fondos por valor de casi 90.000 euros con la ayuda de una organización no gubernamental. Sherchan procede de la aldea Bhurung Tatopani, en Nepal occidental, y se alistó en los gurkhas a los 17 años. Intentará la hazaña en mayo, el día que lo autorice la metereología; estos meses intensifica el entrenamiento en su país de origen, donde es una persona célebre.

El alpinista nepalí lo intentó también en 2013, a los 83, poco después de que el japonés le quitase el récord Guinness, pero problemas pulmonares le obligaron a descender al campo base tras haber emprendido con retraso el camino por asuntos burocráticos. En 2015 no pudo aproximarse por estar la ruta cerrada por un terremoto”.

La rivalidad entre el nepalí y el japonés es antigua. Yuichiro Miuraya había establecido una marca impresionante en 2003, a los 70 años. El también nipón Takao Arayama lo batió en 2006, por sólo 3 días de edad de diferencia. Así que Miura volvió en 2008 con la intención de extender la marca hasta los 75 años. Allí, en el campo base, coincidió con Min Bahadur Sherchan, un año mayor que él. Ambos los consiguieron, pero la gloria fue para el gurkha.

El gobierno de Nepal fijó recientemente un límite de edad para poder emprender la ascensión al Everest (entre los 18 y los 75 años), pero se da por muy probable que aparezca una forma de esquivar esa normativa en este caso concreto. Según la página Desnivel.com, el Everestes el ochomil que se ha ascendido a una edad más elevada (los 80 años de Yuichiro Miura). Por el contrario, el Dhaulagiri y el Nanga Parbat son los dos únicos ochomiles en los que no consta ascensión alguna por alguien mayor de 65 años. (Cabe destacar en este capítulo la asombrosa figura del montañista español Carlos Soria, que posee el récord de mayor edad en ocho de ellos).

“Soy una persona muy positiva y siempre he llevado una buena dieta. Mi meta ahora es alcanzar la cima del Everest otra vez. Quiero recuperar mi corona para Nepal y la Brigada Gurkha”, afirmó Sherchan a The Times. Los médicos británicos que se han pronunciado sobre la proeza la han desaconsejado fervientemente, pero la decisión parece tomada (si la campaña de financiación no fracasa): el hijo de la montaña será el más anciano entre las aproximadamente 800 personas que acometen cada año esta empresa (aproximadamente 4.000 lo han conseguido ya al menos una vez).