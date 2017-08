Márquez gana el pulso a Rossi con una pole estratosférica en Silverstone

En la pista más larga del calendario mundialista, con 5.900 metros, ningún piloto ha sido capaz de bajar su crono de los dos minutos en una vuelta desde que el circuito de Silverstone regresó al calendario mundialista en 2010. A Marc Márquez, que atraviesa un estado de forma extraordinario tras las mejoras aportadas por Honda y los miembros de su equipo en las últimas fechas, le encantan los retos. Parece que para él no hay nada imposible porque cuando algo se le mete entre ceja y ceja no cede hasta conseguirlo.

En una pista tan bacheada como Silverstone, que también se comparte con la Fórmula 1, el líder del campeonato del mundo de MotoGP fue capaz de parar el crono en 1:59.941 y batir el récord de la pole del circuito británico (2:00.234), que estaba en su poder desde 2015. Lo consiguió en el primer intento, cuando marcó un registro de (2:00.106), pero como nunca se conforma, aprovechó su segunda salida a pista para conseguir una pole estratosférica y ganar el pulso a Valentino Rossi, que se quedó a 84 milésimas del tiempo marcado por el líder de MotoGP pero que no fue capaz de dar una vuelta por debajo de los dos minutos.

“No me esperaba bajar de los dos minutos porque hay muchos baches en este circuito. Después de la primera vuelta me he dado cuenta de que se podía hacer”, señaló Márquez tras sumar su cuarta pole consecutiva –la sexta de la temporada- y acumular un total de 71 en el campeonato del mundo y 43 en la clase reina.

“Partir desde la primera fila siempre es importante, pero mañana la carrera será dura porque todavía tenemos mucho trabajo pendiente”, explicó el piloto italiano que, junto con Cal Crutchlow, completaron la primera fila de la parrilla de salida.

Desde la segunda línea partirá Maverick Viñales (cuarto), dispuesto a reducir su desventaja de 24 puntos con Márquez en un circuito donde la pasada temporada sumó su primera victoria en MotoGP. Tras él, las Ducati de Jorge Lorenzo (quinto) y Andrea Dovizioso (sexto), que ocupa la segunda plaza de la general a 16 puntos del líder.

Una situación completamente diferente vive Dani Pedrosa, que se vio obligado a pasar por la repesca aunque después consiguió clasificarse en la séptima posición. Al piloto del equipo Repsol Honda le están afectando sobremanera los baches y las ondulaciones de la pista británica porque no consigue estabilidad sobre su Honda RC213V.