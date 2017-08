Dovizioso le gana un apasionante y épico duelo a Marc Márquez en Austria

En un trazado de fuertes frenadas y donde la aceleración juega un papel primordial, Andrea Dovizioso y Marc Márquez protagonizaron un duelo apasionante hasta la última curva de la última vuelta. Un mano a mano en el que terminó imponiéndose el piloto de Ducati, que suma su tercera victoria de la temporada tras las logradas en Mugello y Montmeló y que pasa a ocupar la segunda posición de la general de MotoGP, donde ahora se sitúa a 16 puntos del piloto español del equipo Repsol Honda. [Así te hemos contado el Gran Premio de Austria de MotoGP]

El Red Bull Ring, que debutó la pasada temporada en el calendario mundialista de MotoGP, fue el escenario de una de las mejores carreras de la temporada. Un pulso entre el favorito, después de que Ducati dominara el pasado año, y entre el mejor frenador de la categoría reina. Márquez, que partía desde la pole, se vio sorprendido por el empuje de Jorge Lorenzo en el inicio de una carrera que lideró durante las 11 primeras vueltas.

It doesn't get any better than this! Down to the last lap, last corner, last second... #AustrianGP👏👏 @AndreaDovizioso @marcmarquez93 pic.twitter.com/41sKv87KoP