Pedrosa 'resucita': pole un año y medio después

Desde el inicio de la temporada ha mostrado una versión renovada y mejorada de sí mismo porque ha decidido tomarse las cosas de otra manera. Desde que este invierno Sete Gibernau se convirtió en su coach y decidió acompañarle en todas las carreras que su agenda le permite, Dani Pedrosa se muestra más alegre y sonriente.

Una actitud que le permite mostrar una cara más relajada desde que comenzó su duodécima campaña en MotoGP en busca de una corona que se le resiste y que supondría la culminación de su carrera deportiva tras coronarse campeón del mundo de 125cc y bicampeón de 250cc. Una de sus asignaturas pendientes junto con la sesión de clasificación, en la que casi siempre le ha costado ser competitivo a una vuelta.

El piloto español del equipo Repsol Honda se marcó como objetivo mejorar en la sesión de clasificación y parece que lo ha conseguido porque en Jerez, un circuito en el que siempre ha sido velocísimo, marcó el mejor crono (1:38.249) tras una vuelta perfecta con Marc Márquez pegado a su rueda.

“Detrás de Dani he podido copiar dos curvas que no me salían”, reveló el vigente campeón del mundo de MotoGP, que este domingo tomará la salida desde la segunda posición pero que no fue capaz de mejorar el tiempo de su compañero de equipo –se quedó a 49 milésimas- pese a que después tuvo tiempo de completar una vuelta más.

“Estoy muy contento porque el último año, desde la vuelta de Michelin, ha sido muy difícil para mí en la clasificación. La primera fila era mi objetivo, pero he aprovechado las buenas sensaciones que tenía en la segunda tanda pese a que tenía a Márquez pegado detrás”, valoró Pedrosa, que no conseguía una pole desde el GP de Malasia de 2015 –hace más de un año y medio-, donde su victoria quedó empañada por el polémico incidente entre Rossi y Márquez.

Los dos pilotos oficiales del equipo Repsol Honda estarán acompañados en la primera fila de la parrilla de salida por Cal Crutchlow, mientras que Maverick Viñales (cuarto) lo hará desde la segunda línea y Valentino Rossi (séptimo) desde la tercera junto con Jorge Lorenzo (octavo).