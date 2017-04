Álex Rins estará un mes y medio de baja tras caerse en Austin

La considerable bajada de las temperaturas (16 grados), la elevada humedad y el asfalto bacheado, que Valentino Rossi comparó con un circuito de motocross, hicieron que hasta ocho pilotos sufrieran caídas durante la tercera sesión libre de MotoGP en el circuito de Las Américas. Cuando sólo se habían disputado cinco minutos del entrenamiento, Álex Rins fue el primero en irse al suelo en la curva 19. Después cayeron Álvaro Bautista, Aleix Espargaró (en dos ocasiones), Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Marc Márquez (también en dos ocasiones), Jorge Lorenzo y Sam Lowes en un entrenamiento dominado por Maverick Viñales que, junto con Dani Pedrosa, fueron los únicos en bajar sus tiempos.

Mientras todo esto ocurría, el piloto español de Suzuki fue trasladado al centro médico del circuito estadounidense, porque tras la caída mostró considerables gestos de dolor al sujetarse su brazo izquierdo. Tras ser evaluado por los médicos, a Rins se le diagnosticó una fractura en el cúbito y radio del antebrazo izquierdo que le llevará a estar un mes y medio de baja.

“Tiene una fractura en el cúbito y radio del antebrazo izquierdo con importante desplazamiento y varios fragmentos desplazados. El antebrazo está muy inflamado. Le hemos realizado una primera inmovilización en el circuito y le hemos colocado una vía para poder bajarle el dolor. Va a ser trasladado a un hospital de Austin para, bajo anestesia general, intentar realinear los huesos desplazados", explicó el doctor Xavier Mir en los micrófonos de Movistar TV.

"Posteriormente, será trasladado a Barcelona para ser operado. La idea es que el traslado se lleve a cabo lo antes posible, pero no sabemos si será el domingo o el lunes”, añadió, pronosticando que los plazos de recuperación rondarían el mes y medio: “Del plazo de recuperación no me atrevo mucho a decirlo, pero te diría que nos vamos a ir a las seis semanas”.

El piloto español, que hace tres semanas se fracturó el astrágalo de su pie derecho haciendo motocross justo antes de viajar al Gran Premio de Argentina, se perderá la cita estadounidense de este fin de semana, Jerez, Le Mans y, probablemente, también Mugello si finalmente necesita seis semanas de recuperación. Su vuelta a la competición podría producirse en Montmeló, el próximo 11 de junio.

Rins ya protagonizó un importante contratiempo la primera vez que se subió a la Suzuki GSX-RR porque, durante los test posteriores al GP de la Comunidad Valenciana celebrados el pasado mes de noviembre, sufrió el aplastamiento de las vértebras torácicas T8 y T12 que le obligaron a guardar reposo absoluto durante un mes y a llevar un corsé.