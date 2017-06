Ultimátum de Fernando Alonso a McLaren: "Me mantendré aquí si ganamos antes de septiembre"

El español Fernando Alonso (McLaren) se declara "preparado" para volver a su "trabajo habitual" tras su participación en las 500 Millas de Indianápolis y, ante el GP de Canadá de Fórmula 1 se muestra ilusionado por "no girar solo a la izquierda esta vez".

No obstante, el piloto español también ha dado un ultimátum a su equipo: "Que el motor sea Honda o Mercedes no influirá en mi decisión. Si ganamos antes de septiembre me mantendré aquí", reconoció.

"Es bueno volver a Canadá - ¡siento que he pasado mucho tiempo en Norteamérica últimamente! La Indy 500 fue una experiencia increíble y ha sido fantástico aprender un estilo de pilotaje completamente distinto, en un trazado diferente y con un coche muy distinto, pero estoy preparado para volver a mi trabajo habitual y competir de nuevo en la F1", comentó Alonso en un comunicado de McLaren.

El asturiano elogió el circuito Gilles Villeneuve, donde -asegura- siempre ha disfrutado. "Siempre he disfrutado en el GP de Canadá. El circuito es único, ya que es muy exigente tanto para el coche como para el piloto, con lo que es un trazado realmente auténtico".

"Cuando estuve en la Indy", señala, "me mantuve al día de lo que pasaba en Mónaco, y tanto Stoffel (Vandoorne) como Jenson (Button) hablaron bien de las nuevas actualizaciones y de la fiabilidad, así que espero que sigamos progresando en Canadá".

Con respecto a sus posibilidades en Canadá, explicó: "El trazado del Circuit Gilles Villeneuve hace que se dependa mucho de la velocidad en línea recta y de la potencia. No se va a adaptar tan bien a nuestro coche como las curvas lentas y enrevesadas de Mónaco pero estoy ilusionado por volver a sentarme en el MCL32, ponerme al día con el resto del equipo y volver a pista - ¡no girar solo a la izquierda esta vez!".