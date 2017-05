Alonso: "Intentas darlo todo y luego rompes motor en el último momento. Te cansa un poco"

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, aseguró que, aunque se encuentra satisfecho con sus últimas carreras, el McLaren Honda lleva "dos años con problemas de competitividad".

"Estoy satisfecho, lo único que falta es ser competitivos. En Honda con el motor no hemos sacado todo el potencial posible, y esto en ocasiones frustra, porque intentas darlo todo en un fin de semana y luego se rompe en el último momento, y te cansa un poco", dijo Alonso en declaraciones a EFE en un evento en Nueva York. El piloto, que tuvo que abandonar la carrera en las 500 Millas de Indianápolis por avería en su motor, explicó que, pese a ello, venir a Estados Unidos ha sido "una buena experiencia".

Por otro lado, Alonso cree que el cambio en el reglamento y en los coches este año, con neumáticos más anchos que ofrecen más agarre y permiten un paso por curva mucho más veloz, se ve una Fórmula Uno "más espectacular y potente". "Los coches han ganado mucha vistosidad, así que estoy contento. En general, creo que la Fórmula Uno goza de muy buena salud ahora mismo. Pero seguirá habiendo mucha diferencia entre equipos, no es que haya lugar a improvisación o sorpresas, porque más o menos se sabe quién va a ganar los grandes premios", aseveró.

En cuanto a la posibilidad de dejar McLaren el año que viene, el asturiano afirmó que no tiene "nada claro" respecto a dónde le gustaría estar, pero que vislumbra "más posibilidades que nunca" en su carrera. "Todavía es pronto. Después del verano quiero mirarlas todas con calma y elegir la que más me atraiga. No tengo nada descartado y estoy abierto a todo, con ganas de seguir disfrutando (...) Mi ambición es siempre ganar", explicó el piloto.

Fernando Alonso presentó este martes en un hotel de Manhattan la primera campaña publicitaria de la marca de ropa Kimoa, de la que es embajador, junto a su novia, la modelo Linda Morselli. "El lema de Kimoa, 'No te rindas nunca', encaja muy bien conmigo mismo, con las ganas de explorar todo el tiempo, no tener miedo de probar cosas nuevas", afirmó Alonso durante el evento.

Así, apuntó ante los periodistas que el secreto de su éxito es "arriesgar siempre" ante lo nuevo y lo desconocido. "Para tener éxito y conseguir algo en la vida te tienes que arriesgar. Te puede salir bien o te puede salir mal, pero para que te salga bien tienes que intentarlo", añadió.