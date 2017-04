Vettel logra la 'pole' y Fernando Alonso saldrá decimoquinto en el GP de Rusia

Sebastian Vettel logró este sábado la 'pole' en la sesión de clasificación del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 después de una Q3 en la que Kimi Raikkonen dominó hasta el último suspiro y que volvió a situar a los dos Ferrari en una primera línea por vez primera desde 2008, por delante de los dos Mercedes de Vatteri Bottas y Lewis Hamilton, quienes saldrán en tercera y cuarta posición, respectivamente. Fernando Alonso fue decimoquinto, mientras que Carlos Sainz saldrá desde la undécima posición en la carrera del domingo.

En la Q1, Alonso logró traducir ese extra que anunciaba McLaren durante los test de Bahréin en una vuelta espectacular, que por desgracia sólo le permitió ser 14º. Fue en el último intento, pero sus palabras a través de la radio con su box volvieron a reflejar la eterna esperanza del asturiano en que lleguen esas mejoras que le permitan volver a ser competitivo en el futuro: "El coche me da muy buenas sensaciones. Bien equilibrado y con mucha tracción. La vuelta ha estado cercana a la perfección". Algo que no vivió su compañero Stoffel Vandoorne, quien no pudo superar el corte y quedó eliminado junto a Grosjean, Ericsson, Wehrlein y Palmer, que sufrió un accidente al final de la sesión.

Sin embargo, las buenas sensaciones de Alonso -y de Carlos Sainz, que llegó a estar en el 'top ten' durante la Q1 se torcieron en la Q2. El asturiano terminó 15º tras no poder completar una sola vuelta que le permitiese acercarse al 1:35.7 de Ocon, quien marcó la línea de los pasaron a la Q3. Por su parte, Sainz se volvió a quedarse a las puertas de la última ronda clasificatoria en undécima posición, aunque saldrá decimocuarto tras la sanción por el accidente que tuvo con Lance Stroll en el último Gran Premio.