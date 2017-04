Ultimátum de Alonso a McLaren: "El año que viene estoy abierto a todo, salga lo que salga"

Fernando Alonso está al borde del precipicio en McLaren. Así lo ha dejado ver este viernes en una entrevista concedida a la cadena CNN. El español, que declaró no poder "esperar mucho más" para obtener resultados, habló por primera vez de una hipotética salida de la escudería británica.

"Quizás estoy en el final de mi carrera en la Fórmula 1. Tengo 35 años, llevo 16 compitiendo y seguro que me quedan menos años por correr que los que he corrido. ¿Cuánto estoy dispuesto a esperar? Pues no mucho, no mucho", aseguraba el asturiano en la entrevista.

"Cada año intentas que no sea el último para no perderte la lucha por los títulos, las victorias, los podios; así que veremos qué posibilidades hay el año que viene, la mejora de McLaren, sus perspectivas para 2018", explicaba Alonso, quien no obstante puntualizó: "Acabo contrato este año y tengo la libertad que no tenía los anteriores de poder cambiar de equipo".

En este sentido, el asturiano dejó por primera vez la puerta abierta a un cambio: "Estoy muy abierto a cualquier posibilidad, salga lo que salga, y dispuesto a disfrutar, que es lo más importante en este momento de mi carrera. Ser feliz, y para mí eso significa ganar e intentaré hacerlo lo antes posible".