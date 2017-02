McLaren correrá "un riesgo muy alto" con el nuevo motor de Honda

La innovación en la Fórmula 1 puede salir muy cara. O aciertas y marcas la diferencia o te descuelgas y sufres hasta que resulta casi imposible alcanzar a los mejores de la parrilla. Por eso, este 2017 arranca para McLaren como un momento de cambio radical en su filosofía; ese punto de inflexión en el que las balas de plata podrán dar un paso adelante que les devuelva a la élite. En este caso, la revolución se consigue abandonando la revolución. O eso es lo que creen en Woking, que han apostado por seguir la estela de Mercedes y copiar la disposición de su unidad de potencia, repartiendo el turbo y el compresor a ambos lados del motor.

"El concepto es completamente diferente, es un riesgo muy alto", asegura Yusuke Hasegawa, jefe deportivo de Honda en McLaren, tal y como publica la web 'Autosport'. "No sabemos muchas cosas sobre este nuevo concepto. Sabemos que nos dará una ventaja de rendimiento, pero el mayor riesgo es que no sabemos si podremos alcanzar ese potencial este año", explica.

"Si mejoramos el motor en sí, lo que significa aumentar la energía del gas de escape, tenemos que aumentar la turbina, de lo contrario no podemos rendir al mismo nivel en términos de entrega", añade Hasegawa, quien reconoce: "Todavía tenemos que hacer algunas pruebas y habrá algún ensayo y error".

Unas pruebas que llegan a mitad de febrero, por lo que las dudas en McLaren sobre el rendimiento de cara a la próxima temporada, que arrancará el fin de semana del 24 al 26 de marzo, son razonables. Poco más de un mes para que arranque el proyecto de las balas plateadas. Y con demasiados aspectos técnicos en el aire para el tercer intento de Alonso de alcanzar la gloria con los británicos.

Después de estas declaraciones, McLaren decidió disipar algunas dudas publicando el sonido del nuevo motor en Twitter. En un vídeo de medio minuto, la escudería británica insta a "cambiar tu sonido", al tiempo que se escucha el motor en plena aceleración.

#MCL32 first fire-up. Plug-in your headphones and turn the volume up LOUD. 🎧 🔊 pic.twitter.com/akfxgLr0pd