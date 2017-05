Así reaccionó Twitter al abandono de Alonso en las 500 millas de Indianápolis: “Llevarlo a tus citas para que rompa el hielo”

Fernando Alonso volvió a romper un motor. Lo hizo en las 500 millas de Indianápolis. El piloto asturiano dio 179 vueltas al circuito oval y llegó a estar primero, pero reventó el motor cuando restaban apenas 21 vueltas para el final de la carrera que ha ganado Takuma Sato.

Como tantas veces esta temporada en la Fórmula 1, donde no le han ido bien las cosas a Fernando Alonso, de nuevo, no ha podido terminar una carrera. Cuando restaban 21 vueltas para el final, su coche ha vuelto a expulsar humo blanquecino. La rotura definitiva no se hizo esperar y el asturiano tuvo que poner fin a un sueño precioso.

Su abandono despertó la admiración en las redes sociales, pero también el ‘cachondeo’. Esto fue lo que dictaminaron de los tuiteros.

Llevar a Fernando Alonso a tus citas para que rompa el hielo. — Sr. Grayfox (@sr_grayfox) 28 de mayo de 2017

Fernando Alonso pasa página y ahora se centrará en la carrera de Autos Locos de Navalmoral de la Mata. — Mxngxl (@Mongolear) 28 de mayo de 2017

Fernando Alonso no acaba ni la carrera de Turismo. — Unaixxx (@Unaixxx) 28 de mayo de 2017

Ojalá algún día un mano a mano entre Carlos Sainz padre y Fernando Alonso. En carrera solo podría acabar chocando uno con el otro. — Angel Flores (@AnhellSE) 28 de mayo de 2017

Fernando Alonso es la fantasía laboral de los españoles: cobrar una pasta y marcharte del curro antes que los demás #Indy500 — Javier RodríguezDíaz (@RodriTimes) 28 de mayo de 2017

Fernando Alonso no termina la carrera. Da igual cuando leas esto... #indymovistar — Christian (@christian_gc97) 28 de mayo de 2017

Fernando Alonso se montan en los coches choques de la feria de Sanlúcar....y se le gripa el coche — joaquin aparicio (@JOAQUIAPARICIO) 28 de mayo de 2017