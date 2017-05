Adiós a Nicky Hayden, el último héroe americano al que no salvó su medalla de San Cristobal

El ciclismo es una práctica habitual entre los pilotos de motociclismo porque les permite mantenerse en forma entre carrera y carrera a lo largo de la temporada. Por eso Nicky Hayden (30 de julio de 1981, Owensboro, Estados Unidos - 22 de mayo de 2017, Cesena, Italia) aprovechó su estancia en Misano Adriático, donde suele residir cuando la competición transita por Europa, para evitar el largo viaje hasta su país natal y montar en bicicleta junto con algunos amigos que viven habitualmente en la zona.

Diez días de relax en el Mundial de Superbikes entre la carrera de Imola y la de Donington Park, el próximo 28 de mayo, para disfrutar junto a su prometida Jackie Marin de las pasiones que ambos comparten: playa y paseos en bici. Un día antes del trágico atropello que le ha terminado costando la vida salió de ruta junto a Dennis Pazzaglini, mecánico de Dani Pedrosa y que durante sus dos últimas temporadas en MotoGP trabajó para él en el Aspar Team. La misma mañana del terrible suceso, el piloto estadounidense se encontró con su compatriota Kevin Schwantz, campeón del mundo de 500cc en 1993, en Coriano, la localidad en la que residía Marco Simoncelli antes de fallecer en el circuito malasio de Sepang en 2011.

El pasado miércoles, sobre el mediodía, un coche atropelló a Nicky Hayden mientras entrenaba en bici entre Riccione y Tavoleto. Un golpe mortal para el campeón del mundo de MotoGP en 2006, que se estrelló contra el parabrisas delantero de un Peugeot 206 conducido por un treintañero vecino de la localidad de Morciano di Romagna, que resultó ileso. No así el piloto estadounidense, que fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Maurizio Bufalini de Cesena debido a las múltiples lesiones que presentaba en la cabeza y que eran imposibles operar, además de traumatismos en el tórax que afectaban a las costillas, cadera y bazo así como una fractura abierta de fémur en la pierna.

Tras conocer la fatal noticia, su madre Rose y su hermano mayor Tommy viajaron desde su casa de Owensboro (Kentucky) para volar hasta el aeropuerto de Bolonia, desde donde se desplazaron en coche al centro médico donde el piloto estadounidense ha fallecido a los 35 años. A su padre Earl le fue imposible viajar a Italia debido a los serios problemas de corazón que arrastra desde hace un tiempo.

Con unos padres y cuatro hermanos vinculados al mundo del motociclismo, lo lógico era que Nicky Hayden terminara siendo piloto. El mediano de cinco hermanos creció en un rancho en el mismo pueblo de Kentucky donde nacieron el actor Johnny Depp y el ex jugador de la NBA Rex Chapman. Una granja donde había caballos, llamas, ponis, perros y pollos, además del terreno suficiente para que Earl, el cabeza de familia, construyera una pista oval de tierra para que Tommy, Jennifer, Nicky, Roger Lee - compañero de equipo de Toni Elías en el Campeonato de Superbike MotoAmerica- y Kathleen se divirtieran montando en moto hasta la puesta de sol.

Estirpe familiar

El primer contacto de Nicky Hayden con una moto fue con sólo tres años. Un año después ya participaba en carreras de dirt track, una especialidad con un gran arraigo familiar. Su padre Earl, de quien heredó el número 69, compitió de forma profesional durante más de 20 años en esa disciplina mientras que su madre Rose dominó durante cinco temporadas la categoría Powder Puff, reservada sólo para mujeres y donde también debutaron sus hermanas Jennifer y Kathleen.

Hayden se inició con cuatro años en la Paducah International Raceway, la misma competición en la que su primo Ethan Gillim perdió la vida con apenas 10 años en 2007. Un duro golpe para el piloto estadounidense, pues el niño era su protegido y una promesa en ciernes porque con sólo siete años ya había recibido el premio Youth Dirt Tracker of the Year. Una desgracia que The Kentucky Kid -apodo con el que se le conocía al piloto estadounidense- sobrellevó gracias a su profunda fe religiosa. Para él era habitual ir a misa los domingos, cuando su profesión se lo permitía, y siempre llevaba colgadas en el cuello una cruz de madera y una medalla de San Cristóbal, una tradición familiar que también lucen su padre y sus hermanos.

Con 18 años recién cumplidos, se convirtió en el campeón más joven de la categoría del AMA Supersport 600 después de pelear toda la temporada por el título con su hermano Tommy. Ese mismo año pasó a ser piloto oficial de Honda América y también encontró tiempo para tomar parte en 12 de las 18 carreras de dirt track del Grand National para terminar logrando el título de rookie del Año. En 2002 ganó nueve de las 16 carreras del año y, con 21 años, se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr el título del Campeonato de Superbikes de Estados Unidos. Como premio, participó en la carrera del Mundial de Superbikes en Laguna Seca quedando en cuarta posición en la primera manga.

Sus éxitos hicieron que Honda Racing Corporation (HRC) se fijara en él y lo reclutara para el campeonato del mundo de MotoGP™ en 2003 en las filas del equipo Repsol Honda. Un año duro para Hayden, porque nunca había salido de Estados Unidos y ni siquiera había probado la pasta. Guido Giavazzi, cocinero de HRC, le descubrió lo que se convirtió en un manjar para él. Para no sentir nostalgia del hogar, su padre viajó a la mayoría de las carreras. Un hombre peculiar, siempre ataviado con una gorra y un polo de su negocio de compraventa de coches usados Second Chance Autos, además de un cronómetro en la mano para controlar los tiempos de su hijo.

En la temporada de su debut en la clase reina logró dos terceras posiciones (Motegi y Phillip Island) que volvió a repetir el siguiente año en los Grandes Premios de Brasil y Alemania. En 2005 subió por primera vez a lo más alto del podio en Laguna Seca y concluyó el curso con una victoria, seis podios y tres poles. 2006 fue la temporada más exitosa de su carrera deportiva, porque se convirtió en campeón del mundo de MotoGP™ gracias a dos victorias (Laguna Seca y Assen), 10 podios y una pole en un desenlace final no acto para cardiacos en la última cita del año.

El último héroe americano se jugó el título con Valentino Rossi en la última carrera de la temporada. El piloto italiano se cayó en el quinto giro cuando, desde la séptima posición, trataba de remontar hasta los puestos de cabeza. Volvió a la carrera desde la última posición y consiguió terminarla en la decimotercera posición, pero ya era demasiado tarde porque el estadounidense, desde el tercer escalón del podio, se proclamó campeón del mundo de MotoGP™.

Después sumó cinco podios más con el equipo Repsol Honda, hasta que en 2009 se marchó a Ducati, donde consiguió tres podios en cinco temporadas. Su último equipo en el campeonato del mundo de MotoGP fue el Aspar Team, en el que permaneció dos campañas antes de marcharse al Mundial de Superbikes con el objetivo de convertirse en el primer piloto en ganar ambas coronas de campeón. Descanse en paz el heredero de la estirpe de los pilotos norteamericanos campeones del mundo de 500cc.