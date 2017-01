El Dakar pierde su toque femenino

No son todas las que potencialmente podría haber porque las normas son cada vez más estrictas y la presencia de la mujer en los deportes del motor sigue siendo casi testimonial, pero desde que el Dakar arrancó en 1979 en tierras africanas siempre ha habido un toque femenino compitiendo en el raid más duro del mundo -aunque ha disminuido en los últimos años (en 2015 fueron 11, en 2016 participaron 10 y este año, 9)-. Sólo en tres ediciones (1995, 2003 y 2004) no hubo ninguna mujer en ninguna de sus categorías, pero en la historia de la competición siempre brillará con letras de oro el nombre de la alemana Jutta Kleinschmidt después de alzarse con la victoria final en la categoría de coches y subir a lo más alto del podio del Lago Rosa en 2001.

La cuota femenina en la edición de 2017 ha representado sólo un 1,83% de los 491 inscritos en el rally sudamericano. Únicamente nueve han sido las mujeres –tres españolas- que han participado este año en el Dakar, pero siete lo han conseguido terminar y el sábado estuvieron presentes en el podio final de Buenos Aires.

Laia Sanz es el referente de cualquier mujer en el Dakar. Campeona del mundo en 18 ocasiones (13 de trial y cinco de enduro), destaca con luz propia sobre el resto de las mujeres participantes tras completar las siete ediciones en las que ha participado. Ha finalizado en la decimosexta posición y su mejor resultado fue el noveno puesto logrado en 2015. “Estoy muy contenta por haber acabado mi séptimo Dakar de siete participaciones, que es algo que no ha conseguido ninguna mujer y que muy pocos hombres pueden decir, y más terminando los cuatro últimos entre los 20 primeros”, asegura Laia Sanz, a quien el decimoquinto puesto final se le escapó por sólo 50 segundos. “Todavía me queda cuerda en las motos, pero cuando me ofrezcan un coche ahí iré”, señala la multicampeona.

La mujer de Nani Roma, ganador del Dakar en dos ocasiones (2004 en motos y 2014 en coches), suma seis participaciones. Rosa Romero ha completado su tercer Dakar consecutivo tras finalizar este año en la octogésima posición en motos.

La primera piloto rusa que participaba en el Dakar en la categoría de motos casi se queda sin cumplir su sueño. Anastasiya Nifontova dio positivo en el Rally de Marruecos por consumo de meldonium, la misma sustancia por la que también fue sancionada con dos años la rusa Maria Sharapova. La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) la suspendió de forma provisional, pero después FIM le concedió una licencia internacional válida para un único evento, el Dakar. Nifontova ha finalizado su primer Dakar en la septuagésima quinta posición.

La italofrancesa Camelia Liparoti ha disputado su noveno Dakar en quads y los ha finalizado todos, salvo el primero que corrió en 2009. Siempre presente en el top 15, en 2017 lo ha completado en la decimotercera plaza de la general.

La joven boliviana Suany Martínez se convirtió en la primera mujer de su país en participar en el Dakar, aunque sólo pudo completar las dos primeras etapas en la categoría de quads. Logró clasificarse para el raid más duro del mundo gracias a su decimotercera posición en el Rally Merzouga, pero la ayuda de Leandro, su padre y mochilero, no fue suficiente.

Cristina Gutiérrez se ha convertido en la primera española que termina el Dakar en la categoría de coche. En su debut dakariano, ha finalizado en la cuadragésima cuarta posición de la general, en la sexta en la categoría T1.S (prototipos derivados de serie) y la quinta entre los pilotos debutantes. “Hemos ido disfrutando cada kilómetro, disfrutando de todo lo que ha sido este Dakar. En suma, disfrutando de ir cumpliendo mi sueño según pasaban los kilómetros. Estoy muy emocionada y un poco abrumada, porque han sido muchos días y muy intensos”, asegura Cristina Gutiérrez, dispuesta a repetir experiencia en 2018.

En su cuarta participación en el Dakar, la argentina Alicia Reina ha logrado terminarlo en la cuadragésima posición en la categoría de coches. Sólo en 2015 se vio obligada a abandonar en la tercera etapa.