Rahm pasa por altibajos en el Campeonato de la PGA

El golfista vizcaíno Jon Rahm llevaba camino de anotarse la mejor tercera ronda del Campeonato de la Asociación de Profesionales de Golf de Estados Unidos (PGA), que se disputa este fin de semana en Quail Hollow, a las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, hasta que llegó a los últimos hoyos.

"No recuerdo la última vez que he jugado cuatro hoyos tan mal. Y no recuerdo haber jugado tan bien en los primeros hoyos desde hace mucho tiempo", dijo decepcionado Rahm acerca de los altibajos de su tercera jornada en el cuarto grande de la temporada.

Rahm confirmó la maldición de su segundo día, que terminó con +3, y tercer día en los grandes, y menguó el efecto de una impresionante sucesión de seis birdies con un bogey y dos doble bogeys en los últimos hoyos, que lo dejan con +3 y alejado del líder provisional, el estadounidense Kevin Kisner (-9).

"Es la tónica de varios meses. No consigo acabar bien las vueltas. Puede que el cansancio sea un factor también a tener en cuenta", dijo Jon Rahm, que todavía está aprendiendo sobre la dureza y la exigencia de los grandes, en los que se estrenó en 2016 en el Abierto de Estados Unidos.

El golfista de Barrika de 22 años, número seis del mundo con poco más de un año como profesional, es el único superviviente del cuarteto de españoles que llegaron a Quail Hollow, formado también por el castellonense Sergio García, el grancanario Rafa Cabrera Bello y el barcelonés Pablo Larrázabal, eliminados para el fin de semana.

Rahm, García y Cabrera Bello tienen por delante las finales del Circuito de Estados Unidos, en las que se encuentran en buena posición (5, 20 y 65 puestos, respectivamente) para embolsarse los 10 millones de dólares de la FedEx Cup.

De cara a la última jornada de su primer Campeonato de la PGA, el joven Jon Rahm procurará mantenerse positivo: "Aunque duela acabar así, intentaré pensar en los muchos grandes que me quedan por jugar bien o en los primeros hoyos de hoy".