El histórico hoyo en uno de Sergio García en 'La Isla' de The Players

'La Isla' también ha sido conquistada por Sergio García. El golfista castellonense, reciente campeón del Masters de Augusta, logró colocar la pelota en el agujero a la primera en uno de los hoyos más famosos del mundo, sino el que más, este jueves. Se trata de un par 3 de algo más de 120 metros en el que el green, bastante minúsculo, está completamente rodeado de agua.

This is just perfect.What a moment. pic.twitter.com/z3tnxTPnwA