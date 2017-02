Trump y sus ventanas 'tintadas' para jugar al golf a salvo de la prensa

La improvisada sala de prensa del Trump National Jupiter Golf Club & Spa de Florida ha sido teñida de negro. El culpable es el plástico que cubre las ventanas del sótano donde trabajan los medios: busca impedir que los reporteros fotografíen al presidente estadounidense Donald Trump jugando al golf este fin de semana.

Como tiene previsto disputar un partido con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, aprovechando su visita a Estados Unidos, el equipo presidencial ha tomado esta medida desvelada por una periodista de Bloomberg en Twitter.

Trump's press corps has been placed in a basement suite at Jupiter golf club. Black plastic over windows to give Trump privacy as he golfs. pic.twitter.com/8zbqi5HGSD