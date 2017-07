Los hinchas de la Fiorentina, en casa de Borja Valero para que se quede

Los 'tifosi' de la Fiorentina no quieren ni oír hablar de la posible marcha de Borja Valero, uno de sus capitanes, del club. El centrocampista español suena con fuerza para reforzar al Inter de Milán y parece decidido a dejar Florencia, pero los aficionados más fieles al equipo todavía mantienen viva la esperanza de que se quede. Unos 150 de ellos se trasladaron a la vivienda de Valero en la localidad italiana para, entre bengalas y cánticos, pedirle que se quede.

Valero y la Fiore están generando debate en Italia por haber roto bruscamente su relación a última hora del lunes a causa de un mensaje de audio del futbolista en el que acusaba al club por maltratarle y hacerle "llorar". Iba dirigido a algunos aficionados del equipo, diciéndoles que "seguramente" se irá e increpando, aunque sin nombres propios, a algunos directivos del conjunto toscano por haberle amargado las últimas dos semanas.

Estas afirmaciones circulan en estas horas aún por Internet y la Fiorentina informó, en un comunicado oficial difundido a última hora del lunes, que pasará el audio en cuestión a sus abogados para que lo analicen y decidan si adoptan medidas. En ese mensaje, Borja Valero asegura que aún no ha firmado con ningún club y que, al tener contrato en vigor hasta 2019, aún no puede explicar las razones que le llevaron a romper su relación con el equipo de Florencia.

"Me gustaría hablar pero no lo puedo hacer porque tengo contrato con la Fiorentina. No puedo salir a hablar hasta que se cierre esto. Cuando pueda, lo primero que haré será una rueda de prensa para hablar y explicar lo que pasó", comenta el español en los mensajes. "Seguramente me iré, porque me han cansado, me hicieron llorar. No me dejaron dormir en las últimas semanas", agregó con tono conmovido.

En las últimas semanas, cada vez parece más inminente que se produzca un acuerdo entre Borja Valero y el Inter de Milán, cuyo entrenador, Luciano Spalletti, es un gran admirador del madrileño, formado en la cantera del Real Madrid. De hecho, el director deportivo de la Fiorentina, Pantaleo Corvino, admitió el martes que el Inter está interesado en fichar a Valero, asegurando que hablaría con el futbolista para entender cuál es su voluntad.

"El agente de Borja, como ya pasó otras veces, nos trajo algunas propuestas de mercado y hay una negociación abierta con el Inter", dijo Corvino al salir de una reunión de trabajo, en declaraciones recogidas por los medios locales. Pocos días antes, la Fiorentina había anunciado que el jugador no estaba a la venta.

La operación entre la Fiore y los milaneses podría cerrarse en breve, y el español dejaría el club toscano tras disputar 212 partidos en cinco temporadas (dos goles y 10 asistencias en 40 partidos el pasado curso). Valero tiene una relación muy estrecha con los aficionados de la Fiorentina, y declaró repetidamente en el pasado que Florencia era una ciudad en la que tanto él como su familia se encontraban muy cómodos.