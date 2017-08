Y a la segunda jornada le aparecieron al Real Madrid las "jodidas" lesiones

Cuando en la pasada temporada Marcelo y Modric se lesionaron en el partido ante el Málaga (era todavía la jornada 19), Zidane acabó soltando uno de los pocos exabruptos que se le recuerdan. "Estoy jodido por las lesiones, necesitamos soluciones", dijo entonces. Todos sus jugadores, excepto cinco, habían caído lesionados en algún momento del año.

El técnico francés, lejos de quejarse, buscó algún remedio para salir de esa plaga de lesiones y acabó triunfando. Ahí también demostró su valía como entrenador. Fue capaz de hacer ganar al Real Madrid de forma continua a pesar de los problemas que iba teniendo.

La vida para Zidane no cambia. Nada más comenzar la presente temporada se ha encontrado con otro grave problema en su plantilla, esta vez por una mezcla de lesiones y sanciones. Y no le queda otra que solucionarlo. El Real Madrid está sin centrales (solo tiene a Nacho) en el peligroso partido que este domingo le enfrenta al Valencia (22:15 horas, segunda jornada de Liga).

Sin arriesgar a pesar de las ausencias

Con Vallejo lesionado desde hace dos semanas y Sergio Ramos sancionado por su expulsión en Riazor, a Zidane solo le quedaban Nacho y Varane para este encuentro que cierra el mes de agosto. Pero, para quebradero de cabeza del francés, su compatriota se lesionó. Varane arrastra molestias del partido de ida de la Supercopa (problemas en el abductor) y Zizou no ha querido forzarle. "Él quiere estar y jugar, ponerse la camiseta pero al mismo tiempo tiene algo y no quiero arriesgar", explicó el entrenador.

"Sergio Ramos no juega, Vallejo no está, pero la salud del jugador me importa más y sobre todo porque se puede hacer más daño y no vamos a arriesgar", añadió un Zidane que, consciente de los problemas que le han llegado tan pronto en defensa, argumentó que no pedirá ningún nuevo fichaje en esa posición: "Refuerzo no porque somos cuatro centrales. Hoy tenemos la dificultad de tener solo uno pero esto no va a pasar más".

Zidane.

Las alternativas pasan por retrasar a Casemiro o Marcos Llorente y así seguir con la línea normal de cuatro defensores. Muy sorprendente sería que Zidane decidiera jugar con una defensa de tres hombres. Con Carvajal y Marcelo por bandas, lo normal es que a Nacho acompañe el brasileño, figura fundamental en el actual Madrid. Eso abriría un hueco en el 11 a Kovacic o Llorente, que ocuparían el puesto de Casemiro. Es el propio Llorente otra solución al problema de los centrales: él jugó varios partidos en la cantera como defensa central.

El encuentro ante el Valencia será el último antes de que se cierre el mercado, por lo que las carencias que no hayan visto ya no se podrán solucionar después. A pesar de que el Madrid vendió a tres jugadores de ataque (Mariano, Morata y James), Zidane aseguró que no necesita más ("con la plantilla que tengo no quiero a nadie, estamos listos") y lanzó un mensaje de confianza a Mayoral: "Cuento con Borja y voy a contar con él todo el año. Tiene que estar listo cuando vaya a tener la oportunidad de jugar, que la va a tener".

El Valencia, entre la entrega de la Liga

Amenaza la fiesta blanca el Valencia de Marcelino García Toral, que ha logrado inyectar dosis de ilusión y dar esperanzas a una afición últimamente abandonada por su equipo. Será día festivo en el Bernabéu porque Juan Luis Larrea, presidente de la Federación, dará el título de Liga (la pasada, claro) al Madrid. Será tres meses después de ganarla.

Marcelino García Toral, en elprimer partido de Liga. EFE

Los últimos fichajes che, Jeison Murillo y Geoffrey Kondogbia, se perfilan como titulares en un estadio en el que los valencianistas han perdido los dos últimos años tras conseguir tres empates consecutivas y donde siempre han puesto en muchos problemas a los blancos. Sacar puntos en el Bernabéu sería la mejor manera de lanzar un mensaje de que el proyecto es sólido y puede alcanzar cotas altas este año.

Con Rodrigo y Zaza en el ataque, otra de las amenazas del Valencia será el tándem formado por Parejo (gol en su última visita a Madrid) y el joven y talentoso Carlos Soler. Enfrente, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema, el ataque blanco ya habitual con la baja de Cristiano.

Con la duda sobre la fortaleza de una defensa nueva, el Madrid buscará seguir con las buenas vibraciones en el fin de un verano futbolístico en el que ganaron dos títulos y confirmaron su poderío en el mundo del fútbol. Pero esto no para y para ser el mejor hay que demostrarlo día a día.