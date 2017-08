Simeone: “Somos más los que queremos paz que los que no la quieren”

Nueva temporada, pero mismas sensaciones. Simeone, en su primera rueda de prensa oficial de esta temporada, mantuvo el mismo ideario que en cursos pasados. No se distanció de la filosofía del “partido a partido”, no quiso adelantar si la temporada será complicada (“eso lo marcará lo que ocurra sobre el campo”), tampoco se mostró preocupado por jugar los tres primeros partidos fuera de casa (el equipo no se estrenará en el Wanda Metropolitano hasta la cuarta jornada) y marca la “regularidad” como el objetivo del Atlético en estos primeros meses. En primera instancia, en el partido contra el Girona (sábado, 20:15 horas) con las bajas de Filipe Luis por lesión, y de Godín y Thomas Partey por sanción. Además, no quiso dejar pasar la oportunidad para mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a todas las víctimas del atentado de Barcelona.

Temporada complicada: “Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Estamos en la víspera de comenzar un nuevo torneo y tenemos que tener entusiasmo y humildad. Tenemos que hacer las cosas bien… Y luego, si la temporada es complicada o no, lo irá marcando el campo. Hoy siento la alegría de empezar a competir, como cada entrenador y futbolista cuando empieza un nuevo curso”.

Diego Costa: “No es jugador nuestro. Lo único que me importa es el partido contra el Girona, y a partir de ahí...”.

Fichajes: “El club ha hecho un esfuerzo enorme para sostener a jugadores importantes. Que se hayan quedado futbolistas habla del buen trabajo del club. Y, a partir de ahí, trataremos de demostrar todo dentro del campo. Lo que puede verse como una dificultad por no traer futbolistas, yo siempre lo miro de forma positiva: tenemos una idea, unas ganas...”.

Táctica: “Siempre tengo la necesidad de buscar mejores soluciones que mejoren a los jugadores y al equipo. No soy partidario de tener una idea absoluta y que después ésta se choque con la realidad. Prefiero ir resolviendo situaciones cuando el equipo las necesite y sostener la esencia que tiene este equipo, juguemos de la forma que juguemos”.

Girona: “Además de ordenado, tiene muy claro cómo jugar. En los partidos que le hemos visto competir, siempre han ido de menos a más y compitiendo bien, como el otro día contra el City. Pero, sobre todo, son un equipo que tienen la idea de juego clara. Nosotros trataremos de llevar el partido a donde nos sintamos cómodos y a partir de ahí veremos”.

Forma física del equipo: “No soy partidario de muchas palabras porque la realidad es lo que cuenta, lo único que cuenta es tener la misma humildad, entusiasmo y pasión que el Girona y a partir de ahí se verá en el campo lo que se tenga que ver”.

Regularidad: “Para todos los entrenadores la regularidad es lo más difícil de este juego. Hay que estar fuertes mentalmente, trabajar y competir para conseguir esa regularidad. Y esperamos que la podamos tener lo antes posible”.

Wanda Metropolitano: “No me cambia nada. Me han dicho que tengo que jugar fuera de casa (las tres primeras jornadas) y lo haré”.

Atentados de Barcelona: “Fue un día muy duro para todos. Somos muchos más los que queremos paz que los que no la quieren, y eso es importante”.

Bajas: “Son circunstancias que se dan. Considero que la motivación del rival (el Girona) es similar a la nuestra. Empezar una Liga siempre es emocionante, te trae entusiasmo y me imagino una situación así en el arranque del partido. Las bajas… Son circunstancias de juego, y pensamos en lo positivo de tener un plantel competitivo”.