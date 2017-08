Diego Costa, sobre el Chelsea: “Me han tratado como a un criminal”

Después de muchos rumores, dudas y certezas sobre su futuro, Diego Costa ha hablado claro sobre su pasado, su presente y lo que será su futuro. En una entrevista concedida al diario sensacionalista británico Daily Mail, el brasileño se ha mostrado contundente: ha atacado a Antonio Conte, ha reconocido que el Chelsea lo ha tratado “como a un criminal” y ha reconocido que su intención es fichar por el Atlético de Madrid, entrenar en la capital de España hasta Navidades e incorporarse al equipo tras el parón para disputar el Mundial con España.

Antonio Conte, tal y como desveló el brasileño en la última concentración de la Roja, le hizo saber que no contaba con él a través de un mensaje: “Hay que decir las cosas a la cara, no por mensaje de texto. Estaba con la selección, yo sólo en mi habitación, cuando lo recibí. Le enseñé el mensaje a mis compañeros y no se podían creer cómo lo había hecho. Si me acusan de mentir, lo puedo enseñar”.

A partir de ahí, el brasileño pidió salir del equipo, pero el Chelsea se ha negado: “Estoy esperando a que me libere. No quería irme, era feliz, pero cuando el técnico no te quiere, te tienes que ir”, reconoce en la entrevista. “¿Por qué no me dejan marcharme si ellos no me quieren?”, se pregunta, retóricamente, presionando para que el conjunto blue lo deje salir antes del 31 de agosto, cuando finaliza el mercado.

La idea del club, según confiesa, es venderlo a China u otros equipos. Sin embargo, Diego Costa lo que quiere es irse al Atlético. Y para ello está dispuesto a cualquier cosa. “Quieren que me entrene con el filial, sin acceso al vestuario del primer equipo ni contacto con los jugadores. ¡No soy un criminal! No es justo”. Y finaliza la entrevista: “Estoy dispuesto a estar un año en Brasil sin jugar, inlcuso si el Chelsea me sanciona con un año entero sin pagarme el salario (…) Quiero que se resuelva este mes mi fichaje por el Atlético. Mi idea es ir a Madrid, entrenar, ponerme en forma y llegar al Mundial”.