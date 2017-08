Las 5 claves por las que Neymar deja el Barça para fichar por el PSG

Neymar no ha tomado la decisión de marcharse del Barcelona a la ligera. En el último mes, desde que se concentrara con el equipo de Valverde para la gira por Estados Unidos, ha ido pensando en los pros y los contras de fichar por el PSG. Y, finalmente, tras darle muchas vueltas, ha decidido cambiar de aires por múltiples motivos: su entorno, el dinero… Y, aunque todavía no se sabe cuándo será presentado en París, lo que es seguro es que ya no volverá a la Ciudad Condal. Estas son las razones que le han ayudado a anunciar su despedida este miércoles.

GANAR EL BALÓN DE ORO

Neymar fue, desde el inicio, el nuevo Pelé, el próximo gran crack, el jugador llamado a marcar una época… Todo eso lo fue -sin llegar a serlo-, pero lo tendrá que confirmar en el futuro. Y lo hará solo. Hasta ahora, había estado a la vera de Messi, en la sombra. Brillaba, sí, pero las miradas, cuando las cosas iban mal, se dirigían al astro argentino. Ahora, en el PSG, él será el que recibirá las alabanzas -si las cosas van bien- y las críticas -si van mal-. Y sabe que eso, en algún sentido, le beneficia.

Su apuesta siempre ha sido ganar el Balón de Oro, dejar a Leo en la cuneta y rivalizar con Cristiano Ronaldo por hacerse con el premio. Y para ello sabía que tenía que dejar el Camp Nou. No le quedaba otra. Y qué mejor lugar que el PSG, un equipo francés -con lo que eso supone para France Football, revista que otorga el premio-. Allí, en París, todo girará en torno a su figura. Y si las cosas le van bien, si gana… Entonces puede dar el salto que le catapulte hacia ese preciado Balón de Oro que tanto desea.

COBRAR MÁS QUE MESSI

Neymar sabe que en el Barcelona nunca va a llegar a ganar el mismo dinero que Messi. El argentino es el líder, el más valorado y, por tanto, es el que va a marcar el tope salarial. Sin embargo, en el PSG es distinto. El club francés le ha ofrecido un contrato por 40 millones de euros netos -lo mismo que va a cobrar Leo en el conjunto azulgrana hasta 2021- y más dinero en variables (entre las que se encontraría ganar la Champions). Es decir, el brasileño ya estaría por delante de Messi en algo, aunque sea en dinero ganado. A esto hay que añadirle la prima que le queda por recibir a su padre del Barcelona por la renovación de la temporada pasada (asciende a 26 kilos) y la que le dará el PSG, cantidad que todavía no ha trascendido.

LA TENDENCIA NEGATIVA DEL BARCELONA

Neymar decidió fichar por el Barcelona tras el Mundialito de Clubes de 2011, cuando el Santos cayó frente al equipo de Guardiola (0-4). Desde entonces, luchó por lucir la azulgrana en el Camp Nou. Sin embargo, el equipo de ahora se parece poco al que lo deslumbró. El juego que lo encandiló ya no existe. Si acaso, se vislumbró algo parecido en la primera temporada de Luis Enrique -triplete mediante-, pero desde 2015 la tendencia ha sido negativa: mientras el Barça ha ido perdiendo peso (tan solo tres títulos en los últimos dos años), el Madrid ha recortado terreno (con tres Champions League en los últimos cuatro cursos). ¿Y la próxima temporada? La situación pintaba muy mal. De ahí que él haya decidido marcharse a un club que, con él en la plantilla, aspira a dominar el continente lo antes posible.

SU ENTORNO

En su momento, antes de fichar por el Barcelona, Neymar le pidió referencias a Alves. Y ahora ha hecho lo propio. Así lo desveló el defensa, que, tras ganar la Supercopa de Francia disputada en Tánger frente al Mónaco (2-1), habló de su compatriota. “Sé valiente, el mundo pertenece a los valientes”, le pidió Dani Alves en zona mixta. “Hablo con él todos los días, pero no de fútbol. Intento tranquilizarlo. Espero que se concrete su fichaje (…) Los hombres deben tomar este tipo de decisiones. Una vez le ayudé a fichar por el Barcelona”, sentenció el lateral brasileño. Él ha sido uno de los que han convencido a ‘Ney’ para que cambie de aires. El otro ha sido su padre y su propio entorno, convencidos todos ellos de que su permanencia en el Camp Nou cortaba su progresión.

REFORZAR SU IMAGEN PUBLICITARIA

Todo va relacionado. Convertirse en el jugador franquicia del PSG lo sitúa mejor en el mercado publicitario. Neymar ya no aparecerá en los carteles junto a Messi y Suárez -su despedida pone fin a un tridente (a la MSN) que quedará para la historia-. Ahora lo hará en solitario. Y eso le viene bien de cara a divulgar su marca personal. Si a esto se le añade que el próximo Mundial se disputa en Qatar (y el PSG está controlado por Qatar Sports Investments), su imagen debería crecer y, por lo tanto, también lo harán sus ingresos. Y eso, en el fútbol actual, es de vital importancia. Parece, en vistas a lo ocurrido este verano, que en realidad ya no importa otra cosa.