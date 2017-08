De Coutinho a Dybala: los posibles sustitutos de Neymar en el Barcelona

Hace cuatro temporadas, el Barcelona daba la bienvenida, tras muchas campañas de tanteo, a un jugador único de un talento inigualable. Neymar garantizaba la continuidad del juego asociativo y el legado del mejor jugador de la historia del Barcelona. 'El heredero de Messi' venía para quedarse. Nadie lo dudaba. Sin embargo, varios millonarios contratos de renovación después, Neymar abandona la disciplina azulgrana tras haber decidido la disyuntiva que planteó Piqué: o títulos o dinero.

Su respuesta ha consternado a la afición culé, pero también ha llenado las arcas del equipo. Con 222 millones de euros, las opciones de fichar a un crack se disparan. Bartomeu deberá jugar bien sus cartas para traer a uno o varios jugadores capaces de ilusionar a la hinchada azulgrana como en su día lo logró el fichaje de Neymar. Estos son los candidatos.

Coutinho

Coutinho, en un partido de pretemporada con el Liverpool

Según RAC1, el acuerdo con el brasileño ya está cerrado, pero queda lo más complicado. El Liverpool no está dispuesto a deshacerse de uno de sus buques insignia, de un jugador fundamental para las aspiraciones del equipo. Kloop reclamaría más de 100 millones de euros para dejar ir a su alumno fetiche. No obstante, en Can Barça tienen decidido acometer esta operación: aunque Coutinho adolece de cierta irregularidad, su calidad, saben, es innegable. Con su llegada, el conjunto catalán reclutaría para sus filas a un futbolista polivalente, que puede partir desde la banda izquierda, pero que también puede ocupar la posición de interior creativo para dar relevo a Andrés Iniesta. A diferencia del actual capitán azulgrana, Coutinho no tiende a controlar los tiempos de un partido, pero, como el manchego, se beneficia de un mágico desborde para romper líneas. Además, el internacional brasileño es un auténtico peligro en el área: su definición, su talento rematador, es inusual en un jugador de su posición.

Dybala

La ‘joya’ sería el mejor socio para Leo Messi, que ansía jugar con su compatriota. Dybala ha demostrado durante la presente temporada que es apto para comandar a un campeón europeo que en los últimos tiempos ha tenido que despedir, uno a uno, a sus líderes. El argentino estaría encantado de recalar en Can Barça y, por eso, cuando firmó su renovación con el equipo italiano, pactó con la 'Veccia signora' un precio de salida si el equipo que le pretendía era el Barcelona. Nadie ha querido confirmar cuál sería la cantidad exacta, pero oscilaría entre los 110 y 120 millones de euros.

El único problema que plantea su fichaje es su ubicación en el esquema del equipo. Dybala ha ejercido en la Juve como un mediapunta de largo recorrido, con caídas pronunciadas a ambos lados del tapete para huir de la marca de la defensa. Su visión de juego lo lleva a aparecer por detrás de la línea del balón. En función del contexto, suele descolgarse hasta su propio campo para recibir el esférico en posiciones de interior o volante derecho. En resumen: su libertad para transitar por el césped ha sido total. Y en el Barcelona solo a Messi se le permite desvincularse de esas ataduras tácticas. Asimismo, parece complicado que un jugador que despunta por el medio pueda adaptar todas sus virtudes al extremo izquierdo.

Dembélé

El francés ya fue objetivo del Barça la pasada temporada, sin embargo, el extremo rechazó la oferta del club por la presencia del tridente, que le privaría de minutos de juego. Con la ‘N’ fuera, Dembélé sabe que tendrá hueco en el carril izquierdo. El internacional por Francia es rápido, regateador y, además, tiende a combinar la pausa con la sorpresa.

El extremo le prometió a Robert que algún día jugaría en el Camp Nou y el secretario técnico azulgrana no olvida su promesa. La directiva conoce, asimismo, la situación actual de Dembélé en el conjunto alemán: el jugador no ha aceptado la marcha de su anterior entrenador, Tuchel, y acaba de protagonizar un intento de pelea con Burki, el cancerbero. De la lista de futuribles del Barça es el jugador que mejor suplantaría la capacidad de desborde de Neymar. Además, encajaría en el perfil de futbolista de banda que Valverde ha encumbrando en sus equipos.

Griezmann

La prensa catalana lo erigió como el favorito. ¿Por qué? La directiva busca a un futbolista de rendimiento inmediato y el francés, tras su paso por la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, está perfectamente aclimatado a la Liga española. Además, el internacional reúne tres singularidades del agrado de Valverde: es goleador, desequilibrante y, jalonado por la huella de Simeone, muy trabajador. Por otro lado, su juego asociativo entronca con el estilo de juego azulgrana, que no podría permitirse la ausencia de un jugón más en un sistema que no vive sus mejores días.

La del francés sería la compra más cara de la historia culé: Griezmann renovó por el Atlético de Madrid el pasado mes de junio hasta el año 2022 y acordó una cláusula de 200 millones. Asimismo, el club madrileño no estaría dispuesto a desprenderse de su estrella, y más ahora que el conjunto no podrá fichar hasta enero.

Mbappé

Mbappe, tras anotar un gol con el Mónaco

La perla francesa sobresale por su juventud, desborde y gol. Polivalente, rinde a la perfección en el extremo izquierdo y como segundo delantero. Sin embargo, su precio de salida -180 millones de euros- dificulta una operación en que hay demasiados actores. La presencia del Arsenal y del Real Madrid en la puja elevaría aun más la compra, por lo que el Barcelona, aunque sueña con asestarle un golpe definito a su eterno rival, tomará previsiblemente otro camino.

Los tapados

Desde Alemania se afirma que el Thomas Müller podría salir, pues su relación con Ancelotti no es la deseada. En Inglaterra, en cambio, aseguran que Özil, un viejo sueño culé, vuelve a las quinielas de la directiva, que, con el dinero ingresado, habría determinado invertir en un centrocampista organizador. Si termina decantándose por una opción económica, Seri, del Niza, sería el elegido. No obstante, en Can Barça no han olvidado a su principal deseo del verano: Verratti. Las negociaciones con el PSG serán largas. Consciente de que el equipo francés tendría que desembolsar por Neymar unos 300 millones de euros entre la cláusula de rescisión y los impuestos, Bartomeu aprovechará para tantear la salida del italiano, el único jugador del mercado que podría desempeñar la labor del añorado Xavi Hernández.

A falta de un mes para la conclusión del mercado, abundan las apuestas. ¡Hagan juego!