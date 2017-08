CR7: "Molesta mi brillo, los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan"

Cristiano Ronaldo ha utilizado Instagram para lanzar un mensaje con claros tintes de 'dardo' hacia sus críticos. Horas después de declarar ante la justicia por su presunto fraude fiscal, la estrella del Real Madrid ha lanzado una publicación en la que una foto suya rodeado de luces fluorescentes va acompañada del siguiente texto: "Lo que incomoda a las personas es mi brillo. ¡Los insectos sólo atacan a las lámparas que brillan!".

O que incomoda as pessoas é o meu brilho, insetos só atacam lâmpadas que brilham!!!! Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 7:31 PDT

Estas declaraciones tan enigmáticas del futbolista portugués llegan después de que se hiciese pública una de sus frases en el juicio del lunes. "Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí sentado", afirmó ante todos los presentes en la correspondiente sala de los Juzgados de Pozuelo.

Sus publicaciones en las redes sociales han servido para conocer su actividad tras la vista. Este lunes colgó una foto entrenándose en solitario y este mismo martes, por la mañana, subió otra imagen en la que aparecía corriendo por un parque. Cristiano todavía no ha empezado a ejercitarse en Valdebebas, pero no tardará en hacerlo dada la cercanía de la Supercopa de Europa, que se disputa justo en una semana. Mientras tanto, el luso no ha querido esconder su percepción de estar siendo víctima de una caza de brujas.