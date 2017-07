Así juega Óscar Rodríguez, el autor del golazo del último partido del Madrid

Cuando Zidane asumió la responsabilidad de comandar el Real Madrid, trajo bajo el brazo su propio vademecum, una suerte de manual futbolístico que tanto los jugadores como la grada supieron aceptar. Su preceptiva rezaba los tres principios capitales de su disciplina: la promoción de la cantera, la máxima de que la alineación de la BBC es innegociable y la clara apuesta por una posición, por un espacio concreto del campo que hasta su llegada había sido propiedad de su máximo rival, el Barcelona. Discípulo de Ancelotti, el entrenador francés urdió un sistema en el que el centro de todo el Universo no era el Sol, sino la medular.

De esta apuesta en firme por el puesto que él mismo había elevado, derivó la relevancia que durante su mandato han cobrado los Isco, Kroos, Asensio, Modric y compañía, alumnos aventajados de una escuela, de un modo de entender el fútbol, que ahora, en plena carburación de los motores de 'La Fábrica', cuenta con un devoto más. Se llama Óscar Rodríguez, de 19 años, y es uno de los siete canteranos que Zidane ha reclutado para la gira de pretemporada por Estados Unidos. Este domingo jugó 45 minutos ante el Manchester United y en el partido de la madrugada del miércoles, contra el Manchester City, marcó el primero de los muchos goles que se le auguran con la camiseta merengue.

Su gran estreno no ha extrañado a nadie. Quienes lo conocen sostienen que goza de mimbres para ser el mejor centrocampista de su generación en España o incluso en Europa. Es un '10' al uso. Tiene llegada y en los metros finales posee la verdad. Su juego encaja en el perfil que hoy por hoy se talla en el Bernabéu: atesora una técnica depurada, que concilia potencia y colocación, y una visión de juego que lo hace idóneo para matar los partidos con una caricia -un tacón- o una cuchillada -un pase interior-. Su tobillo es flexible a la par que elegante.

