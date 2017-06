Uno de los abogados de CR7: "Hacienda tiene unos criterios diferentes a los de Cristiano Ronaldo"

El abogado Julio Senn, socio director del despacho Senn Ferrero que asesoró al delantero portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo en su reciente inspección fiscal, ha asegurado este viernes que el futbolista considera que ha "hecho bien" su tributación y que por eso defenderá sus derechos en los tribunales.

Cristiano Ronaldo fue citado a declarar el pasado martes para el día 31 de julio por el Juzgado de Instrucción número 1 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en calidad de investigado por una acusación de haber defraudado 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014.

"Hacienda tiene unos criterios diferentes a los del deportista, y el deportista defenderá ante los tribunales y con los abogados del despacho Baker McKenzie su posición. Él considera que lo ha hecho bien y hay que esperar a que termine la situación", explicó Senn, cuya firma ha asesorado al futbolista en la inspección de la Hacienda Pública que ya ha finalizado.

"Es un procedimiento legal que lleva un despacho de abogados, yo solo he llevado el proceso de inspección para el que me contrataron cuando llegó a España", aclaró el abogado, que participó este viernes en la presentación del congreso 'World Football Summit'.

El director del despacho de asesoría a deportistas Senn Ferrero dijo que comprende que el delantero portugués esté "molesto" y pidió "esperar" a que termine el proceso judicial para valorar la sentencia. El abogado dijo que cada caso es "diferente" y pidió no generalizar, así como aseguró no conocer los casos de otros jugadores como Ángel Di María (que llegó a un acuerdo económico de 2 millones de euros con la Fiscalía para no ingresar en prisión por un delito de fraude) o Lionel Messi (condenado a prisión, sustituida por una multa de 255.000 euros).

"Hay que analizarlos, valorarlos y cuando tengamos una situación final valorémoslo todo. Será bueno, positivo, y eso hará crecer mucho a los deportistas y los asesores que vienen desde fuera de España para que las cosas se hagan bien", valoró Julio Senn, que recalcó que la "parte penal" del caso de Cristiano la lleva otro despacho, Baker McKenzie.

Durante su intervención en la presentación del foro World Football Summit, el socio director de Senn Ferrero alertó sobre que los casos de inspecciones fiscales a deportistas de alto nivel en nuestro país pueden hacer que la industria del fútbol sea menos competitiva.

"La competitividad de la industria del deporte a nivel mundial puede hacer que haya un concepto negativo sobre la fiscalidad en España, que creo que puede afectar de forma negativa a la atracción de los deportistas hacia el fútbol español", opinó Senn.

El abogado dijo que las inspecciones a los futbolistas "no son diferentes a las de otros sectores" y pidió no prejuzgar los casos.

"Cualquier otra idea o prejudicialización de los casos de forma mediática es un impacto muy negativo a la imagen del fútbol español, y eso hay que valorarlo. El fútbol es una industria tremendamente competitiva, imagen de España y define bien su reputación", apuntó Senn, que consideró que estos casos dan origen a "informaciones no siempre correctas o adecuadas"."Ya están apareciendo medios de comunicación extranjeros indicando que los problemas fiscales que existen en España hacen poner en duda el éxito del fútbol español y la dificultad que pueden tener los deportistas para competir en la Liga española", añadió Julio Senn tras el encuentro a preguntas de los medios de comunicación.