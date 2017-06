¿Quién puede sustituir a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid?

Viernes por la mañana. ‘A Bola’, en su portada, suelta la ‘liebre’: ‘Ronaldo quiere abandonar España’. ¿La razón? Su malestar con la Fiscalía, que le acusa de haber defraudado 14’7 millones. El diario portugués, incluso, reconoce que Cristiano ya le habría comunicado su decisión a Florentino Pérez y que el propio jugador, concentrado con su selección, le habría confesado a sus compañeros que “se marcha”, que ya “no hay marcha atrás”. A partir de ahí, saltan las alarmas. Pero bien, ¿la buena nueva da para preocuparse? Por un lado, sí: el luso ha sido desde 2009 el jugador franquicia del Real Madrid y el máximo goleador en la última temporada, en la que los blancos se han hecho con el doblete (Liga y Copa de Europa). Pero, por otro lado, hay quien no vería mal sustituirlo: tiene 32 años y habría clubes dispuestos a pagar por él hasta 180 millones. En ese caso, ¿por quién? He ahí la cuestión. Por jugadores no va a ser…

NEYMAR JR.

El brasileño, que esta temporada ha tenido sus más y sus menos en Barcelona, lo tiene todo para podersustituir a Cristiano: cuenta con 25 años, puede jugar en cualquier posición en ataque, tiene carisma, talento y es mediático. El Real Madrid, además, ya se interesó por él en el pasado. Sin embargo, su fichaje se antoja complicado: tiene contrato con el conjunto culé hasta 2021, ha demostrado galones -provocando la marcha de Unzué- y el coste de su fichaje se dispararía hasta los 200 millones de euros, una cantidad a todas luces desorbitada. Por último, la llegada de Valverde no le disgusta. Por tanto, parece muy difícil que se pueda vestir de blanco.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG

El delantero podría llegar con facilidad al Bernabéu: está loco por salir del Dortmund, ha reconocido en más de una ocasión que quiere jugar en el Real Madrid y tiene tanto talento como edad (27 años) para vestir muchos años de blanco. Es, además, uno de los máximos goleadores (40 tantos este curso) de Europa y sus condiciones responden a los cánones estéticos por los que se rige el estilo del equipo de Zidane. ¿El problema? Tiene contrato hasta 2020 con el Borussia y no lo van a dejar escapar a cualquier precio en un verano que (una vez más) promete ser de récord.

ANTOINE GRIEZMANN

Nadie duda en el Real Madrid de que sería un candidato ideal para sustituir a Ronaldo: ha marcado 26 goles esta temporada, puede jugar tanto en los costados como de delantero centro y tiene calidad de sobra para jugar en el Bernabéu. Todo eso es verdad. Sin embargo, su fichaje se antoja casi imposible: ha renovado recientemente hasta 2022 y el Atlético, máxime este verano en el que no puede fichar, no lo va a dejar escapar. Eso sí, una vez roto el pacto de cordialidad con el traspaso de Theo Hernández, no se descarta que el conjunto blanco lo intente el próximo curso.

PAULO DYBALA

Es uno de los jugadores más prometedores del continente. En Argentina lo comparan con Messi y lo han nombrado como su próximo sucesor. Y quizás sea así. ¿Dónde? Eso está por ver. En el Madrid no verían con malos ojos su llegada: ha marcado 19 tantos esta temporada, tiene una gran proyección y juega de delantero, posición que estaba llamada a ocupar Ronaldo los próximos años. Pero hay un problema: acaba de prolongar su contrato con la Juventus hasta 2022 y tiene a Benzema por delante en el equipo de Zidane. Es decir, por posición, no es el jugador idóneo.

ROBERT LEWANDOWSKI

Su nombre ha sonado en reiteradas ocasiones para llegar al Bernabéu, pero nunca se ha concretado su traspaso. Este verano, sin embargo, podría ser diferente. Lewandowski es uno de los grandes delanteros europeos: ha marcado 43 goles en el Bayern de Múnich, tiene calidad, experiencia y talento. Eso sí, es delantero centro puro, uno de esos hombres de área, y en esa posición el Madrid ya tiene a Benzema. Y, por otra parte, el polaco se encuentra muy a gusto con Ancelotti. Pero, claro, si llegan 100 millones a Múnich, quizás la cosa cambie…

DIEGO COSTA

Nunca ha sonado para el Real Madrid. De hecho, lo más probable es que acabe en el Atlético. Pero eso es sólo la teoría. En la práctica, quién niega que pueda llegar al Bernabéu. Al fin y al cabo, Diego Costa es posiblemente uno de los grandes delanteros de Europa, tiene experiencia en la liga española y necesita salir de su club. Conte le ha dicho que no cuenta con él y el brasileño, después de anotar 22 goles esta temporada, necesita buscar equipo. ¿Y si el Madrid lo tantea? He ahí la cuestión.

KUN AGÜERO

Es una de las viejas aspiraciones del Real Madrid, que ya se interesó en él cuando jugaba en el Atlético. Sin embargo, ahora su fichaje podría ser posible. El delantero tuvo sus más y sus menos con Guardiola el anterior curso, su contrato finaliza en 2019 y le encantaría volver a España. En ese sentido, el equipo de Zidane tendría bastantes posibilidades de convencerlo. Y quizás no haría mal. El delantero ha marcado 33 goles esta temporada. Y esa cifra, obviamente, la tienen en cuenta en los despachos de Chamartín.

MBAPPÉ

El francés es otro de los grandes candidatos. De hecho, gusta bastante a Zidane y tiene muchas cosas a favor. Por un lado, su juventud, insultante (18 años), su talento y sus goles (26 este curso) hablan de un jugador con una gran proyección. Y, por otro lado, el francés estaría encantado de llegar al Madrid y Zidane tampoco vería mal su llegada. Por último, puede jugar en la banda izquierda, justo donde lo hace Ronaldo, está acostumbrado a tener una referencia arriba (Falcao en el caso del Mónaco) y se entendería -aunque sea por el idioma- muy bien con Benzema.