A Piqué también le pitan y le insultan en el Mutua Madrid Open de tenis

Gerard Piqué ya no puede estar tranquilo ni en el tenis. El jugador del FC Barcelona e internacional con la selección española de fútbol recibió pitos e insultos este lunes en el Mutua Madrid Open de tenis. Mientras asistía al partido entre su amigo David Ferrer y el kazajo Mikhail Kukushkin, casi toda la pista central de la Caja Mágica le silbó cuando su imagen apareció en los videomarcadores. También se oyeron insultos y gritos de "¡Hala Madrid!" hacia él.

Piqué ni se inmutó y siguió viendo el partido con normalidad en uno de los palcos del recinto, acompañado por otras cuatro personas. El defensa azulgrana pudo celebrar la victoria de Ferrer, que se impuso en tres sets tras empatar el partido en la segunda manga. Entonces, el tenista natural de Jávea se llevó un tie-break que habría supuesto su eliminación del torneo de haber caído del lado contrario (2-6, 7-6, 6-4).

Hace tiempo que los pitos y los insultos no son una situación nada ajena para Piqué. Los ha sufrido en la inmensa mayoría de entrenamientos y partidos con España en nuestro país en la época reciente. No obstante, la situación viene normalizándose en los últimos compromisos internacionales de La Roja.

Eso sí, el descontento de la afición del Madrid hacia él se ha incrementado por las declaraciones que hizo precisamente tras un amistoso contra Francia: "Del Madrid no me gustan los valores que transmite. Lo que no me gusta es ver en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco".