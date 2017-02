La escalofriante lesión de Aleix Vidal contra el Alavés

Cuando mejor se estaba desempeñando con la camiseta del Barça, Aleix Vidal se rompió en el partido contra el Alavés. La goleada por 0-6 de los suyos ya moría en el 87 y el defensa azulgrana chocó con Theo Hernández peleando por un balón. Su tobillo derecho quedó muy dañado en el lance. Tanto que tuvo que ser retirado en camilla de Mendizorroza y trasladado a un hospital de Vitoria, quedando clara la gravedad de la lesión y con su equipo disputando el final del encuentro con 10 hombres.

Aún se desconoce el alcance del golpe, que podría hacerle causar baja lo que resta de temporada. Este problema físico no puede ser más inoportuno, ya que el futbolista catalán se había hecho con la titularidad últimamente (11 partidos jugados en esta 2016-2017).

Vidal, con dos goles en lo que va de curso, también se había mostrado como un gran pasador, dando cinco asistencias de gol hasta la fecha. De hecho, la última fue precisamente contra el Alavés, sirviendo el 0-1 a Luis Suárez. Incluso pudo marcar uno de los goles del Barça, aunque, finalmente y para desgracia del ex de Almería y Sevilla, su recuerdo de este duelo liguero será aciago.

Theo Hernández pidió "perdón" por esa acción, pero dejó claro que no tuvo intención de hacer daño al jugador del equipo azulgrana. "Doy primero al balón y tiene el pie de apoyo apoyado", señaló en declaraciones a Bein Sports. "No le he visto, sólo le pido perdón y ahora veré qué tal está", añadió al finalizar el duelo liguero entre los dos equipos que el próximo 27 de mayo disputarán la final de la Copa del Rey.