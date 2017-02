Por qué Florentino quiere a De Gea cuando debería preferir a Courtois

De las pocas certezas que se mantuvieron en pie toda la temporada pasada Keylor Navas fue la más inesperada. Un fichaje de segunda fila mediática que tuvo que llevar sobre sus hombros el debate de Casillas y el fichaje frustrado de David de Gea. El operario del fax del Manchester United debe ser costarricense. Tuvo que pelear pero se hizo indiscutible. Incluso en los peores momentos de la etapa Benítez y cuando aquello de la ‘Felizidane’ todavía no existía, Keylor era un seguro. A cada buena parada fue sumando confianza en sí mismo y acabó con cualquier atisbo de debate. De hecho, el pasado verano ni se le buscó sustituto.

En las oficinas de Concha Espina, donde conviven la ambición de Santiago Bernabéu y la chequera de Florentino Pérez, esa constante búsqueda de estrellas (“En el Real Madrid tienen que jugar los once mejores del mundo”, clásica frase del actual mandamás merengue) ya ha empezado a visualizar su objetivo estival: un portero para presente y futuro. El mal momento de Keylor no ayuda y el buen momento de David De Gea y Thibaut Courtois tampoco.

La oportunidad del español a buen precio ya pasó, puede que el mejor momento de Keylor también. La opción Courtois parece la más cabal ya que su contrato no está tan blindado como el de David de Gea (que costaría más de 60 millones), parece dispuesto a volver a España y es el más joven de los tres (25, cinco años más joven que Keylor).

La racha maldita de Keylor

Aunque en ocasiones le complique la vida en exceso, Sergio Ramos ha sido vital para tapar el debate sobre la meta blanca. Su goles en el descuento contra el Barcelona y el Deportivo de La Coruña disfrazaron de hazañas épicas lo que fueron días muy grises de Keylor Navas. Desde aquel partido en el Camp Nou el meta ha estado errático en demasiadas ocasiones: Borussia Dortmund, Deportivo y Sevilla lo saben. Justo en este lapso temporal David de Gea ha levantado el vuelo tras un inicio de curso incierto y Courtois ha mantenido líder a un Chelsea que ya no defendía tan bien. El debate está servido.

No podemos olvidar que la defensa del Real Madrid está empeorando los magníficos registros con los que cerró la temporada pasada y prodigó su racha invicto, más de lo que su orden merecía, pero el propio Keylor ha bajado en sus datos. En la otra cara de la moneda están De Gea y Courtois, que viven tranquilos en equipos que han evolucionado defensivamente pero que cuando tienen trabajo cumplen con garantías (en la mala racha actual de Keylor, De Gea mantiene un imperial 81% de acierto). El propio Navas mantuvo un registro descomunal pero a día de hoy está lejos, en cambio De Gea está remontando. Courtois es el único de los tres que mejora respecto al año pasado (cifras de liga nacional y Champions League).

Los datos del hundimiento

Aquel disparo lejano de Jovetic, la salida timorata contra Joselu o las dos veces que no se impuso en el área pequeña en Barcelona y Sevilla son acciones que el Keylor del año pasado no permitía. Evidentemente otro meta madridista tendría mucho más crédito después de las actuaciones de la temporada pasada pero el costarricense parece no tener la confianza de los dirigentes blancos. Para ver si Keylor merece más respaldo miramos a los datos: para evaluar la calidad de las ocasiones de gol la tecnología Expected Goals mide la probabilidad de acierto de cada una de las oportunidades. De esta forma se hace una aproximación numérica al siempre mentado verbo ‘merecer’.

En esta racha que nos concierne, teniendo como referencia que Keylor Navas ha disputado ocho partidos entre Liga y competiciones europeas desde el 1 de diciembre y que De Gea y Courtois han jugado once jornadas, los datos muestran a uno de los tres muy por debajo del nivel esperado.

En los últimos ocho partidos, los rivales del Real Madrid deberían haber marcado menos de cinco goles, de acuerdo a los datos de los Expected Goals. En la realidad, estas ocasiones se han traducido en ocho tantos. Mientras que De Gea ha parado un 40% más de los que debería y Courtois un 30%. En otras palabras, Keylor ha estado por debajo de lo esperado.

Los fichajes y las ocasiones

La cláusula que permitía salir a David de Gea a un precio apetecible para el Real Madrid (25 millones) se desvaneció. En Old Trafford se dieron prisa por renovar al Mejor Jugador del club de las últimas tres campañas y ahora su salida costaría más de 60 millones de euros. Cierto que De Gea al haberse formado en el fútbol español ayuda a cumplir el cupo necesario para competiciones europeas pero con el actual plantel del Real Madrid eso no es una urgencia.

Si Keylor no cuenta con la confianza del club –algo que suena creíble- Courtois cumple con el perfil que se busca y además reforzaría el juego aéreo de un equipo que lleva demasiado tiempo sin un meta indiscutible que domine esa suerte. El belga no es tan querido por la afición del Bernabéu, que siempre agradece el talento nacional, pero igual sí tiene más sentido para la chequera de Florentino.