El Betis carga contra el concejal de Podemos al que le dan "asco" sus jugadores

"Vaya asco que dan los jugadores del Betis y los directivos de La Liga apoyando al neonazi Zozulya. Eso sí, ¡cada vez soy más fan del Rayo!". Este es el polémico mensaje tuiteado y posteriormente borrado por Julián Moreno, concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, este miércoles por la tarde. Dadas estas alusiones, el club sevillano también ha utilizado Twitter para denunciar este nuevo comentario polémico con el no traspaso del futbolista ucraniano al Rayo Vallecano (ideología mediante). "El Real Betis condena que un concejal se permita insultar a nuestros jugadores en vez de dedicarse a solventar los problemas de los sevillanos", reza el mensaje de la entidad.

Casi dos horas después de que el Betis hiciese público su malestar con las palabras de Moreno, el político intentaba zanjarlo todo con otro tuit. "Mis disculpas a los jugadores y al beticismo. Siempre defenderé el fútbol que promueve la solidaridad y rechaza cualquier tipo de violencia", afirmó.

Aunque algunos tuiteros agradecieron la rectificación del concejal, la mayoría criticaron sus anteriores palabras sobre el caso Zozulya y le exigieron la dimisión.

@JulianMoreno_V Se consecuente y dimite por las barbaridades que has dicho, eres un representante del pueblo, recuerda.

@JulianMoreno_V dimite. Faltar el respeto al betis en esta ciudad, es no saber nada de la ciudad a la que representas ni de tus votantes

No fue el único mensaje oficial del Betis contra los comentarios negativos hacia Zozulya. El conjunto verdiblanco también anunció que se querellará contra otro personaje público crítico con todo este asunto "por las graves manifestaciones vertidas contra la plantilla de nuestro Club": el rapero Pablo Hasel.

Al igual que el concejal Moreno, él también borró de Twitter en su momento un mensaje en el que podía leerse lo siguiente: "A la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera porque también morirían pilotos y azafatas, les desearía que su avión se estrellara".

Nada más enterarse de la querella por las redes sociales, Hasel no ha parado de criticar la decisión una y otra vez. Dejando claro que seguirá defendiendo sus principios, como ya hizo al compartir el tuit motivo de la discordia, ha colgado una serie de mensajes reafirmándose en su postura. También ha retuiteado otros de visiones similares a la suya.

El Betis se querella ofendido por un comentario mío. Las víctimas de los nazis ucranianos a los que apoya su jugador, no le importan. pic.twitter.com/P5GoZlipDz

¿Qué pretenden sacarme, dinero? Yo no tengo más que mis principios y los defenderé al precio que sea, valen mucho más que sus querellas.

@RealBetis las víctimas de los nazis ucranianos no pueden querellarse porque ya están muertas.Adelante,no me sacaréis nada, no tengo un euro