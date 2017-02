El 'quilombo' del calendario: el Celta - Madrid, pendiente de la eliminación de ambos en Europa

El calendario aprieta al Real Madrid. Tras la suspensión de su partido ante el Celta de Vigo, pocas fechas quedan libres para que los blancos puedan disputar este encuentro en Balaídos. Tres son las razones principales: vuelve la Champions, el Madrid tiene otro partido aplazado (vs Valencia) y el Celta también tiene competiciones europeas.

Si gallegos y madrileños llegan hasta el final de la Europa League y Champions League, solo habría una fecha posible para disputar el Celta de Vigo - Real Madrid. Sería el miércoles 17 de mayo (o martes 16 o jueves 18), entre la penúltima y la última jornada de Liga, algo que 'adulteraría' claramente la Liga, ya que el Madrid puede estar jugándose el título y no jugaría a la misma hora que sus rivales, algo que se debe hacer en los últimos partidos. El Madrid iría a Vigo ese día sabiendo

Esa es una de las dos fechas posibles para disputar este encuentro. La otra sería el martes 14 o miércoles 15 de marzo, pero para celebrarse en esos días se necesita que el Celta de Vigo pierda en su eliminatoria de dieciseisavos de Europa League ante el Shakhtar Donetsk. Si no pasa a octavos, quedaría ese 14 o 15 de marzo para disputar el partido aplazado, ya que el Madrid no tiene ningún compromiso esa semana. Para saber si el Celta se clasifica o no, habrá que esperar al próximo jueves 23 de febrero, cuando se resuelve la eliminatoria.

Si el Celta elimina al equipo ucraniano y pasa a octavos de Europa League, solo quedaría la fecha del 17 de mayo para jugar, en un momento tan vital como la disputa de las últimas jornadas de Liga. A esta circunstancia quedaría una posible solución, aunque eso sería negativo para el Madrid. Si cae en octavos de Champions, las dos semanas de cuartos quedarían libres (siempre y cuando el Celta haya sido ya eliminado también) o si cae en cuartos quedarían las dos semanas de semifinales (y otra vez, siempre y cuando el Celta haya sido eliminado también antes).

El calendario está tan cargado porque el Real Madrid ya tiene un partido aplazado ante el Valencia por su participación en el Mundial de Clubes en diciembre. Ese partido en Mestalla lo jugará el 21 o 22 de febrero, fecha todavía sin confirmar. Incluso el horario ni se sabe, ya que al coincidir con partidos Champions (ese martes juega el Atlético y el miércoles el Sevilla) no se puede disputar a la hora de la competición europea. O se disputa a las 19:00 o a las 22:30 horas. Conscientes de que el calendario se le apretaría, el Madrid quiere agotar todas las vías para disputar el partido este domingo.

En el aspecto deportivo, la suspensión de este partido viene bien al Celta, que descansará para afrontar el decisivo partido del próximo miércoles ante el Alavés de semifinales de Copa, pero muy mal al Real Madrid, que además de no tener fechas, tendrá que enfrentarse al Celta cuando el equipo gallego no tenga ya su compromiso copero. En principio, Berizzo iba a sacar a jugadores menos habituales este domingo, algo que lógicamente beneficiaba al Madrid. Ahora, con la suspensión del partido, el Celta se enfrentará a los blancos, sea cuando sea, con un equipo descansando y teóricos titulares.