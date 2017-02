Simeone: "No tengo información y me parecería erróneo hablar de algo que no sé"

Poco importaban este viernes las alineaciones, los rivales o el equipo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el tema principal estaba claro: la detención de Lucas Hernández por presunta violencia de género. Y, obviamente, ese fue el tema principal de la rueda de prensa. Aunque, a pesar de todo, Diego Pablo Simeone no quiso entrar en el tema: “En realidad, no tengo ninguna información de lo que ha pasado. No tengo información y me parecería erróneo dar información de algo que no sé. Hemos leído y escuchado las informaciones no oficiales. No podemos comentarlo”.

Tras esa declaración, ya no hubo más preguntas sobre Lucas Hernández, que fue arrestado de madrugada por presunta violencia de género. El jugador habría llegado a la urbanización de Molino de la Hoz en estado de embriaguez y fue detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil por la policía a las 2:30 horas después una fuerte discusión con su pareja.

El resto de la rueda de prensa, más corta de lo habitual, versó sobre el partido contra el Leganés y de la versión del equipo en el partido de Copa del Rey contra el Barcelona (1-2): "La segunda parte contra ellos fue un claro ejemplo de lo que ha pasado esta temporada, en la que hemos mostrado dos caras. Queremos acercarnos a esa segunda parte en la que fuimos valientes, ganamos los duelos y sumamos gente al campo rival. Ojalá y podamos seguir jugando como en ese segundo tiempo".

Y, para terminar, tampoco quiso dar nombres de cara a la alineación titular y reconoció que el objetivo del equipo, ahora mismo, es entrar en Champions: "El objetivo es clasificarnos. Arriba están compitiendo muy bien y tenemos que fijarnos en nosotros mismos. El camino es acercarnos al segundo tiempo del otro día, o al partido que jugamos contra Las Palmas en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey (0-2). Tenemos que conseguir esa regularidad", sentenció para dar por finalizada su comparecencia.