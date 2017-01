El malentendido de Wayne Rooney con su camiseta tras igualar a Bobby Charlton

Wayne Rooney fue protagonista de un suceso cuanto menos curioso en una de las fechas más señaladas de su carrera. El jugador del Manchester United igualó a Bobby Charlton como máximo goleador de su club (249 tantos) en el 4-0 con el que los Red Devils solventaron su compromiso de Copa ante el Reading. Aun así, el récord quedó ensombrecido en un primer momento cuando George Evans, jugador visitante, no quiso quedarse con la tan señalada camiseta de Rooney, que se la ofreció sin éxito al término del partido.

El delantero de Liverpool ya se disponía a quitarse su zamarra cuando Evans empezó a hacerle gestos de negación con la cabeza. ¿Repudiaba la camiseta del mejor futbolista inglés en años, que compartió podio con Gerrard y Lampard en el imaginario colectivo del fútbol de su país durante tanto tiempo? No, pues después acabó aclarándose todo en las redes sociales.

"Le pedí que intercambiásemos las camisetas en el túnel de vestuarios debido a que fue un día decepcionante. Enhorabuena por tu récord", escribió Evans en Twitter horas después, acompañando su mensaje de una foto de la camiseta de Rooney con la que sí se hizo finalmente.

"De nada, gracias compañero", le respondió el jugador del Manchester United después en la misma red social.

