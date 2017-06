Theo Hernández, tras dar la espantada en Francia, quiere jugar con la selección española

Theo Hernández lo tiene decidido: quiere jugar con la selección española, según ha adelantado el diario MARCA. El lateral, ex del Alavés y jugador del Real Madrid la próxima temporada, dio la espantada de la selección francesa cuando debía acudir a disputar un partido amistoso con un combinado de los mejores jóvenes galos, y también decidió no ser convocado para el Mundial sub-20 para jugar la final de la Copa del Rey contra el Alavés.

El lateral, ante su espantada, reconoció que no había sido convocado formalmente. Sin embargo, desde Francia, su versión fue otra: “De los 22, sólo falta Theo. No ha dado explicaciones, simplemente no está. Será convocado por la Federación para dar explicaciones”, sentenció el seleccionador Sylvain Ripoll.

Lo cierto es que Theo igual no da explicaciones. Él ya tiene la decisión tomada: quiere jugar con España. Para ello, va a iniciar los trámites para nacionalizarse español y poder acudir al Mundial con la selección de Lopetegui. Y, a priori, no debería tener muchos problemas para hacerlo: lleva viviendo 10 años en España.

A sus 19 años, Theo es probablemente el lateral izquierdo con mayor proyección de todo el continente, lo que sería una gran noticia para España. Su hermano, Lucas Hernández, por el contrario, ha decidido jugar con Francia.