Javier Tebas: “Neymar está meando desde el trampolín de la piscina”

Hace un par de días, la Liga emitió un comunicado en el que se mostraba satisfecha con la investigación abierta por la UEFA contra el PSG y este miércoles, en una conferencia, su presidente Javier Tebas, no se cortaba la lengua al hablar del club francés: “Se están riendo del sistema. Tienes que decirlo en estas condiciones. Los hemos pillado meando en la piscina. Si Neymar está en el trampolín, está meando desde el trampolín. Al menos, necesitamos abrir un informe, esto necesita ser investigado”, reconoció, en el foro Soccerex Global Convention.

El presidente de la Liga, con sus palabras, se refiere al desorbitado precio que ha pagado el conjunto francés para fichar a Neymar (222 millones de euros) y Mbappé (cesión con opción de compra obligatoria la próxima temporada por 180 millones de euros). “¿Qué sucede cuando este dinero llega al mercado del fútbol? Ahí está una inflación de los salarios, de las tasas de transferencia. Los precios han aumentado. Esto sucede en todas partes. Cuando hay demasiado dinero, los precios suben mucho. Esta es la forma en la que el mercado funciona. Y esto es dañar el fútbol. El fútbol europeo necesita saber que existe un riesgo increíble cuando el dinero viene de los países”.

Esta situación, según Javier Tebas, deviene en que cualquier jugador, con independencia de su cláusula, puede ser comprado, incluso Messi o Cristiano Ronaldo. “Si Nasser (dueño del PSG) quiere a ambos jugadores puede abrir la gasolina y comprarlos. ¿Es este el precio de mercado? No, es el precio del mercado de la gasolina. Tal vez el PSG puede mantener estos precios. Cuando cumplan con el equilibro establecido por la UEFA, no lo sé”.

Además, ratificó que es imposible que el PSG cumpla el ‘fair play’ financiero: “No es que no me guste el PSG. SI Neymar se marchara al Manchester United, no sería importante llevar esto a los tribunales. El United no tiene dopaje financiero y tiene la capacidad de pagar. El PSG tiene mucho más de ingresos por patrocinio que el Manchester. Eso es imposible. Lo que hemos visto recientemente con el PSG o el Manchester City o en el pasado con el Chelsea. Tenían dinero entrando que no era dinero que el club generara”, sentenció.

La liga francesa, indignada

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia reprobó hoy las palabras "indignas e insultantes" del presidente de la Liga española, Javier Tebas, quien acusó este miércoles al París Saint-Germain (PSG) de reirse del sistema por gastar más de lo establecido.

"Esas declaraciones indignas no están a la altura de una institución tan respetable y que funciona tan bien como la de la Liga española", afirmó en un comunicado la LFP francesa, que está dirigida por Nathalie Boy de la Tour.

Tebas ha criticado que el PSG haya gastado más de lo que establecen las reglas de la UEFA y acusó al club controlado por inversores cataríes de inflar los precios de las transferencias.

"La Liga de Fútbol Profesional (francesa) recuerda que solo la UEFA está habilitada a pronunciarse sobre las reglas del Juego Limpio financiero respecto al PSG", agregó la institución, que defendió al club parisino "ante la campaña de descrédito llevada a cabo las últimas semanas por algunos colosos europeos".

El pasado viernes 1 de septiembre, la UEFA anunció la apertura de una "investigación formal" por sospechar de que el PSG incumplió con el equilibrio entre ingresos y gastos por los fichajes del brasileño Neymar (222 millones) y del francés Kylian Mbappé (cedido desde el Mónaco con cláusula de compra obligatoria el próximo curso de 145 millones fijos más 35 en variables).

La entidad parisina ya fue apercibida en 2014 por incumplir el juego limpio financiero debido a un contrato de publicidad firmado con Turismo de Catar considerado sobrevalorado.

Una reincidencia podría traducirse en pérdida de puntos o exclusión de competiciones internacionales, según la prensa francesa.

La Liga francesa, sin embargo, se felicitó por las grandes inversiones del club parisino y dijo que contribuyen a "mejorar el espectáculo" del campeonato.

Recordó que el presente curso se ha iniciado con más goles y un aumento en el número de espectadores y de la audiencia televisiva.