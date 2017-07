Francia gana el Mundial de leyendas; España, tercera

Londres disfrutó del primer Mundial de leyendas de Star Sixes patrocinado por StarCasino. Una edición que, salvo sorpresa, tendrá su reedición en años próximos. Al fin y al cabo, el torneo cerró con un éxito sin precedentes. Las entradas se agotaron antes de que comenzara el torneo y el nivel futbolístico de los veteranos hizo disfrutar al público. La única pena: España no pudo ganar el campeonato. Lo rozó con los dedos. Estuvo a punto, pero finalmente se tuvo que conformar con un tercer puesto tras derrotar a Brasil (11-3). Francia ganó el torneo tras batir a Dinamarca (2-1), la sorpresa, y Salgado fue el 'Pichichi'. En EL ESPAÑOL recopilamos los mejores goles y repasamos todo lo que ocurrió en la cuarta y última jornada.

Perdimos contra Francia y ganamos a Brasil ,quedamos terceros del torneo @StarSixes pic.twitter.com/slfH8gKvP8 — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) 16 de julio de 2017

Primera semifinal: Francia – España (5-2)

La selección española no pudo acceder a la final. Una muy mala primera parte, que terminó con 4-0, le penalizó el resto del partido. Mendieta y Luis García recortaron en la segunda mitad, pero la reacción llegó muy tarde. Giuly, con un último gol, acabó con las aspiraciones de la ‘Roja’.

Segunda semifinal: Brasil – Dinamarca (2-3)

Brasil, una de las favoritas del torneo, no pudo entrar en la final. Dinamarca, que está siendo la sorpresa, contra todo pronóstico, barrió a la canarinha con un auténtico golazo de Danes.

Martin Jorgensen puts Denmark in front pic.twitter.com/PCU6ulGO7p — Star Sixes (@StarSixes) 16 de julio de 2017

Tercer y cuarto puesto: España – Brasil (11-3)

España no se pudo meter en la final, pero se fue con buena cara del torneo. Ganó a Brasil con una goleada histórica (11-3). Una victoria de la que disfrutó de lo lindo el 02 Arena de Londres.

Final: Francia – Dinamarca (2-1)

La selección francesa, finalmente, se proclamó campeona de la primera edición del Mundial de leyendas tras batir a Dinamarca (2-1).

