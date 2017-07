La imbatible España golea a Nigeria camino de semis del Mundial de leyendas

Este torneo, así planteado, con exjugadores y leyendas, podría ser un paseo, un juego o un divertimento. Simplemente eso. Sin embargo, hay selecciones, como la española, que quieren ganar este Mundial de leyenda de Star Sixes patrocinado por StarCasino. Y se nota. “Es que con Puyol y Salgado en el vestuario...”, reconocía Luis García. Y así lo está demostrando la ‘Roja’. Una vez más, brillando camino de semifinales, goleando a Nigeria en cuartos de final (8-1) con goles de Capdevila, Mendieta, Marchena, Salgado (3), Alfonso y Luis García.

Cambió el formato (en la primera fase se jugaron partidos de 20 minutos y en cuartos de final se han disputado dos partes de 15 minutos). Pero a España le dio igual. Saltó al césped y consiguió anular a Nigeria, que se despide del campeonato. Con mucho fútbol, la ‘Roja’ es ahora mismo la favorita para ganar el Mundial de leyendas. Ninguna ha brillado tanto como ella. Los españoles pueden ser mayores, pero se encuentran bien físicamente y, sobre todo, han metido mucho miedo de cara a los partidos de este domingo.

Brasil también se clasificó para semifinales tras derrotar a Alemania (3-1) y se confirma como la otra gran favorita a ganar el campeonato. Dinamarca dio la sorpresa frente a Inglaterra (1-3) y Francia sigue avanzando tras derrotar a Italia (2-4).