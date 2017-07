Los mejores goles de España en el Mundial de leyendas

España está deslumbrando en el Mundial de leyendas Star sixes patrocinado por StarCasino. La 'Roja' ha acabado la fase de grupos con un pleno de victorias en la primera fase: Inglaterra (1-4), México (2-1) y Escocia (6-0). Ahora, espera rival para cuartos de final. En EL ESPAÑOL hacemos una recopilación de los mejores goles que han marcado hasta el momento. Salgado, sí, Salgado, es el pichichi de la selección. El MVP, de momento, toca dárselo a Puyol, que se encuentra en un gran estado de forma. “¿Ficharías por el Barcelona? Escucho ofertas”, bromeó el exjugador en zona mixta.

Inglaterra – España (1-4)

España se estrenó en el torneo por todo lo alto: debutó contra la anfitriona, Inglaterra, y lo hizo por todo lo alto. Remontó el gol inicial de Owen y se impuso con tantos de Luis García (2), Alfonso y Capdevila. ¡Un festival para empezar!

España – México (2-1)

A la ‘Roja’ le costó más en el segundo partido. Marcó primero Borgetti para México y le tocó remontar. Y, sea como fuere, le salió bien. Morientes puso el empate en el marcador y Salgado, en el último minuto, a lo Sergio Ramos, le dio la victoria a España.

Escocia – España (6-0)

Brilló España en los dos primeros partidos y se dio un homenaje en el tercero. Salgado (2), Mendieta, Luis García, Alfonso y Marchena anotaron los goles de una victoria para certificar el pase de España como primera a cuartos de final.