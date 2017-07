El secreto mejor guardado de Belletti: su primera anécdota con Messi

Brasil se ha confirmado como una de las favoritas en el Mundial de leyendas de Star Sixes patrocinado por StarCasino. La canarinha ha ganado todos sus partidos en la primera fase del torneo contra China (0-7), Nigeria (3-0) e Italia (2-1) y se ha clasificado como primera de grupo a cuartos de final. Juninho, Rivaldo, Djalminha… Todos tienen más años, quizás menos pelo y algo más de tripa, pero se encuentran en forma. ¡Y de qué manera!

Uno de los que mejor está rindiendo es Belletti, que se detuvo tras la clasificación de la selección a hablar con este periódico y, tras valorar positivamente la renovación de Messi (“Siempre es muy importante, tiene la voluntad de permanecer en el Barcelona lo máximo que pueda y el club quiere mantenerlo. Tiene mucho por hacer"), contó, en una conversación con EL ESPAÑOL, una de las anécdotas que guarda de cuando eran compañeros en el club azulgrana.

“La primera vez que entrenó con nosotros, en 2004, yo no lo conocía. Él controló el balón y yo no sabía quién era, así que no me preparé al 100% para el enfrentamiento. No lo pensé y, cuando traté de pararlo, ya se me había ido. Desde el principio mostró que era un jugador especial y diferente”, contó el lateral brasileño.

Además de hablar de Messi, también avaló el fichaje de Paulinho por el Barcelona: “Es titular con la selección brasileña. Es un centrocampista que llega muy bien al ataque, que tiene gol y ataca bien los espacios. Ha sido fundamental para el cambio en la selección brasileña. De un equipo en crisis, posiblemente, ahora Brasil sea la más favorita para el próximo Mundial por el fútbol que está presentando. Y él ha sido fundamental en ese proceso”, sentenció.