Puyol, tras su entrada, pide "perdón" a Neville: "Podría haber sido roja”

España ya está en cuartos de final del mundial de leyendas Starsixes patrocinado por StarCasino. El jueves goleó a Inglaterra (1-4 con goles de Luis García, Alfonso y Capdevila) y el viernes se hizo con la victoria en el último minuto frente México con sendos goles de Morientes y Michel Salgado (2-1). Este mismo sábado jugará contra Escocia (Gol TV, 15:00 horas) el último partido de la fase de grupos y por la tarde los cuartos de final. Y, lo ha hecho, entre otras cosas, por el buen hacer de su capitán Carles Puyol, que está de vuelta y charló con EL ESPAÑOL y otros periodistas en el O2 Arena de Londres.

Puyol ha sido el protagonista desde el inicio del torneo. Primero, por su participación; segundo, por su entrega (pelea cada balón como si estuviera jugando en Primera división); y, por último, por la dura entrada que le hizo a Phil Neville. “Le he pedido perdón por Twitter, y he pedido mil veces perdón. La gente que me conoce sabe que nunca he hecho entradas. Fue sin querer, intenté llegar al balón antes de frenar y… Ya en el campo le dije al árbitro que había sido falta, él dijo que había tocado balón, y es verdad, pero es falta y podría haber sido roja”.

El exjugador del Barcelona, que se retiró del fútbol por molestias en la rodilla, ha vuelto a jugar y dice encontrarse bien en el torneo. “¿Fichar por el Barcelona? Escucharé ofertas”, bromeó. “Estoy bien, me encuentro perfectamente, me fui con un problema de rodilla y después de un año lo pude solucionar. Ahora me encuentro perfectamente, hago deporte todos los días y estoy feliz”.

En cuanto a la polémica con Xavi, que llegó a decir que no volvería a fichar a un canterano que se fuera del Barcelona, Puyol reconoció no estar de acuerdo con él: “Es su opinión, pero entonces no hubiésemos fichado a Piqué. Creo que hay que mirar caso a caso y analizar por qué se van. Nunca se sabe si Piqué, de no haberse marchado, hubiera vuelto al Barcelona y jugado en el primer equipo, y puedo decir lo mismo de Cesc. Creo que son cosas que hay que valorar cuando ocurren. Pero, si tu tienes la opción de fichar a Gerard, que es el mejor central del mundo, y porque se ha ido no lo haces… Es un error, pero es su opinión”.

Para terminar, en la charla avaló el fichaje de Semedo (“lo he visto poco, pero es joven, tiene experiencia, es ofensivo y rápido”), volvió a recordar que Messi es “el mejor del mundo” y cree en Valverde como técnico para el próximo curso: “Es un buen entrenador, tiene un estilo que se adapta al Barcelona y veremos a ver qué pasa, pero ahora no es el tiempo de juzgar; se hará a final de temporada”.