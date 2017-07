Salgado hace un Sergio Ramos para darle la victoria a España

Puede que sea la garra de Puyol, el estilo, el toque o lo que sea. Lo cierto es España camina firme en el Mundial de leyendas de Star sixes patrocinado por StarCasino. Venció a la anfitriona en la primera jornada, en el partido contra Inglaterra (1-4) y, en este segundo día, hizo lo propio ante México (2-1). Remontó el gol inicial de Borgetti con sendos goles de Morientes y Míchel Salgado, que le pegó cuando restaba un suspiro para el final y le dio la clasificación para la siguiente fase a España.

Con esta victoria, España confirma su favoritismo y suma seis puntos. En el otro partido del grupo A, Inglaterra sumó sus tres primeros puntos en este torneo con una goleada frente a Escocia (3-1). En el B, Brasil es primera tras someter a China (0-7) e Italia, segunda, venció a Nigeria (2-1). En el grupo C, Dinamarca y Alemania empataron (2-2), y Francia ganó a Portugal (3-2).

Con estos resultados, España -junto a Brasil e Inglaterra, por ser anfitriona- siguen siendo los favoritos para hacerse con el campeonato. Este viernes se disputarán los últimos partidos de los grupos y los cuartos de final.