El futbolista que se llama como los meses del año

Efmamjjasond Gonzáles es uno de los nombres de futbolista más extraños que habrá oído usted en su vida. Se trata de un futbolista sub18 del Atlético Nacional colombiano que se ha hecho famoso en Latinoamérica a raíz de un tuit en el que su equipo le nombraba el pasado fin de semana.

Finaliza primer tiempo. Ganan los juveniles verdolagas parcialmente 1-0 a Gremio en la Copa Mitad del Mundo, gol de Efmamjjasond Gonzáles. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 2 de julio de 2017

Fue por una buena causa, ya que un gol suyo le dio el triunfo a la escuadra juvenil del club ante Gremio (1-0) en un partido de la Copa Mitad del Mundo. Este torneo amistoso que se disputa en Ecuador le ha dado cierta fama a Gonzáles, cuyo nombre causó desconcierto entre los aficionados en un primer momento.

Sin embargo, algunos no tardaron en descubrir que no era algo falso, ni mucho menos. Si uno se fija bien en la palabra Efmamjjasond, descubre que está formada por la primera letra de cada uno de los 12 meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué sus padres decidieron llamarle así? No ha trascendido.

Eso sí, algunos ya hablan de 'Calendario' Gonzáles, viral por un nombre tan llamativo como el suyo. Y real, como también demuestra el hecho de que un colegio de Santo Domingo (República Dominicana) se llama exactamente como este futbolista. No se conocen más datos al respecto de Efmamjjasond Gonzáles, al que le toca hacerse un nombre en el deporte rey más allá del que, singularmente, le acompaña a diario.