Las 10 perlas que ha puesto en el mercado de fichajes el Europeo sub-21

Una cara desconocida, un regate repentino, una finta, un gol, un pase, un centro o un gesto técnico. De repente, alguien aparece ante los ojos del público, los ojeadores o los entrenadores. Y, también, de repente, el interés por esos jugadores crece. En eso consisten los torneos de categorías inferiores, en sacar al mercado de fichajes las perlas del porvenir. Chavales avezados que se lucen y, en 15 días, cambian su estatus. Así lo ha demostrado este Europeo sub-21, que ha dejado en el escaparate a muchos. La mayoría, por lo evidente, alemanes. Al fin y al cabo, ellos se proclamaron campeones tras derrotar a España (0-1).

Julian Pollersbeck (Hamburgo / Alemania / 2’5 millones de euros)

El portero de la selección alemana, fichado recientemente por el Hamburgo, militó en el Kaiserlautern, de la Bundesliga II, en su última temporada (31 partidos). Fue el único jugador de la Mannschaft que acudió sin haber jugado en primera y también el único guardameta que recibió el MVP durante el campeonato. Fue en semifinales, donde paró dos penaltis en la tanda final: uno a Abraham y otro a Redmond. Tiene buenos reflejos, saca bien la pelota desde atrás (como Neuer o Ter Stegen) y es frío como el hielo. Muy alemán, en definitiva.

Julian Pollersbeck hace una parada en pleno Europeo. Reuters

James Ward-Prowse (Southampton / Inglaterra / 15 millones de euros)

El centrocampista del Southampton, con contrato hasta 2021, llegó a Polonia tras jugar 43 partidos con su equipo y con experiencia de sobra en la Premier League. En el Europeo sub-21, fue uno de los responsables de llevar a Inglaterra hasta las semifinales. Tiene calidad, buen toque de pelota y visión. Pero, sobre todo, coloca la pelota donde quiere. Puede jugar de mediocentro o de interior derecho, aunque es capaz de desempeñarse en todos los flancos de la medular.

James Ward-Prowse durante un entrenamiento con Inglaterra.

Maximilian Arnold (Wolfsburgo / Alemania / 10 millones de euros)

Para los seguidores de la Bundesliga no ha sido una sorpresa. Sin embargo, son muchos los que durante este campeonato han pensado: ¿de dónde ha salido este tío? Y todos ellos llevan razón. El centrocampista del Wolfsburgo, con mucha experiencia en la liga alemana (36 partidos en su última temporada y 126 en total desde que debutara), es uno de los jugadores con mejor futuro de todo el continente. Juega de mediocentro, pero es capaz de adaptarse a cualquier posición en la medular. En Alemania, ha sido el encargado de manejar al equipo campeón de Europa. Y, de paso, se perfila también como candidato para acudir al Mundial el próximo verano.

Arnold pelea un balón con Asensio. Reuters

Milan Skriniar (Sampdoria / Italia / 7 millones de euros)

El central eslovaco, jugador de la Sampdoria (llegó el pasado verano desde el MSK Zilina), acumula experiencia en la Serie A (ha jugado 35 partidos esta temporada) y es uno de los centrales más prometedores del continente. Y lo cierto es que lo tiene todo para ser uno de los mejores defensas del mundo: tiene velocidad, va bien de cabeza, cumple casi siempre, saca la pelota jugada desde atrás y, sobre todo, tiene margen de aprendizaje. Con 22 años, y tras revalorizarse aun más en el Europeo, su nombre suena como refuerzo para algunos de los grandes clubes italianos (Milan, Inter…).

Milan Skriniar intenta irse de dos jugadores. Reuters

Dani Ceballos (Betis / España / 15 millones de euros)

Ha sido el MVP del Europeo sub-21 y es el principal objetivo de los dos grandes de nuestro fútbol. El Barcelona partiría con ventaja porque le ofrece incorporarse inmediatamente al equipo dirigido por Ernesto Valverde y jugar la próxima temporada. Así se lo ha hecho saber al jugador, que no vería con malos ojos esa posibilidad. El Madrid, en cambio, también está interesado en hacerse con sus servicios, pero trataría de que el jugador permaneciera un año más cedido en el Betis para incorporarlo en 2018. La decisión, finalmente, la tomará el jugador, que se encuentra de vacaciones siguiendo de cerca todo lo que acontece sobre su futuro.

Dani Ceballos para el balón delante de Toljan. Reuters

Federico Bernardeschi (Fiorentina / Italia / 30 millones de euros)

Marcó un gol contra Alemania en el último partido de la fase de grupos (1-0) y fue designado como mejor jugador del partido. Posteriormente, hizo lo propio contra España, anotando el empate, pero Italia, finalmente, quedó eliminada (3-1). Dos exhibiciones que han reclamado los ojos del planeta fútbol al completo. Bernardeschi, que ha jugado un total de 42 partidos con la Fiorentina esta temporada, es uno de los grandes atractivos del mercado. Puede ocupar todas las posiciones en el flanco de ataque por detrás del delantero y tiene cualidades para ser un gran ‘10’: toque de balón, desmarque, visión… United, Bayern de Múnich y Juventus se han interesado en él. Eso sí, también es uno de los más caros (el que lo fiche tendrá que abonar en torno a 40 millones de euros).

Bernardeschi golpea en el gol contra Alemania (1-0). UEFA.com

Max Meyer (Schalke 04 / Alemania / 14 millones de euros)

A los espectadores habituales de la Bundesliga no les habrá sorprendido, pero sí a los menos habituales. Meyer ha sido, junto a Arnold, el jugador más determinante de Alemania en este Europeo. Pero no es de extrañar porque desde hace tiempo lo es en su equipo (39 partidos jugados en el último curso) y en la liga alemana (122 partidos). Mediapunta consolidado, también ha jugado pegado al costado en muchas ocasiones. Tiene gol, visión de juego y se mueve por todo el flanco de ataque por detrás del delantero centro. De momento, no suena para ningún gran club europeo, pero es uno de los candidatos a coger uno de los trenes a Múnich en las próximas temporadas.

Meyer dispara durante la final contra España. Reuters

Jeremy Toljan (Hoffenheim / Alemania / 3’50 millones de euros)

El lateral izquierdo, con contrato hasta 2018, llegó al Europeo tras un buen año con el Hoffenheim, que quedó cuarto en la Bundesliga. En total, a sus 22 años, ha jugado 55 partidos en Alemania y 21 con su club en el último curso. En Polonia, ha demostrado que lo tiene todo para ser un gran defensa de aquí a unos años: tiene velocidad, llega bien a campo contrario, la pone bien y hasta tiene gol. Sin duda, uno de los candidatos a salir del equipo alemán en los próximos años.

Jeremy Toljan intenta robarle la pelota a Marcos Llorente. Reuters

Dawid Kownacki (Lech Poznan / Polonia / 1’5 millones de euros)

En su país lo comparan con Lewandowski. Sin embargo, es un jugador diferente. Puede jugar de delantero -de hecho, es lo que ha hecho toda su vida-, pero también puede ocupar la demarcación de mediapunta (ha ocupado esa demarcación en múltiples ocasiones en su selección y en su equipo). Ante Suecia (2-2), asistió a Moneta y marcó un penalti. Sin saber todavía dónde jugará la próxima temporada, es uno de los candidatos a salir del Lech Poznan, que sabe que puede sacar rendimiento económico con su venta.

Dawid Kownacki celebra un gol con Polonia.

Stanislav Lobotka (Nordsjaelland / Eslovaquia / 1 millón de euros)

Es un mediocentro a la vieja usanza: corta, roba, mueve bien la pelota, saca el balón desde abajo, se incrusta entre los centrales… Ha sido, además, el único jugador en recibir dos MVPs en el Europeo sub-21. Su corpulencia, su forma de moverse y sus maneras lo perfilan como un jugador muy interesante de cara al futuro. Uno de los muchos que ha dejado este campeonato.