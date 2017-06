Arda Turan la lía en Turquía: agarra, golpea e insulta a un periodista

"Me cago en los que han dejado entrar a una persona tan deshonrosa como tú en este avión". Estas palabras, según el medio local 'Hurriyet' fue las que dedicó Arda Turan a un periodista en el viaje que la selección turca hizo desde Skopje a su país tras jugar un partido amistoso ante Macedonia.

El futbolista del Barcelona agredió al periodista Bilbal Mese Mese, según este diario, e incluso también llegó a criticar a Fatih Terim, el seleccionador nacional, y a Yildirim Demirören, presidente de la Federación.

Arda habría agarrado por el cuello al periodista y después le habría golpeado mientras le insultaba, acusándole de haber escrito mentiras sobre él. "¿Estabas con nosotros cuando escribiste sobre el asunto del dinero? ¿A quién le pedimos dinero? ¿Por qué no hablas ahora? Te pregunto aquí, ¿quién te ordenó escribir esas cosas?", gritó Turan.

El futbolista del Barça, antes del Atlético, se refería a un reportaje en el que se desveló que varios jugadores de la selección turca pidieron más dinero, creando así disputas en el seno del equipo.

"Puedo dejar el fútbol pero no te voy a dejar deshonrar mi honor, mi familia", siguió recriminando Turan, que acusó al propio presidente de la Federación de haber metido a este periodista en el avión: "Tu jefe es Demirören. ¿Trabajas en el periódico del presidente de la Federación? Me cago en la persona que te ha dejado entrar en este avión"

En una publicación en Instagram, que el propio Arda utilizó como "fines informativos y no en defensa", el futbolista aclaró los hechos sin negar la agresión física: "No se puede atacar el carácter, la familia y los valores de una persona. Quien intente atacar mi honor y mi familia obtendrá una respuesta con todo el poder que mis capacidades y Dios me han dado", escribió.

Arda añadió que "agradezco a los periodistas que critican mi fútbol. Esto es una profesión y es normal, pero no voy a permitir ataques a mi familia y a mis valores".