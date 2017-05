La independencia de Hong Kong le cuesta una sanción al campeón de la liga china de fútbol

El Guangzhou Evergrande, vigente campeón de la liga china, fue sancionado este jueves con una multa de 22.500 dólares y dos partidos a puerta cerrada en su campo debido al despliegue de una pancarta contra el independentismo de la vecina Hong Kong.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) informó de las sanciones en un comunicado tras la reunión que el miércoles celebró su comité de disciplina, una semana después de que ya se adelantara que el club chino iba a recibir algún tipo de sanción. El castigo con dos partidos a puerta cerrada, en todo caso, se ha suspendido durante dos años, por lo que podría anularse pasado ese periodo si el club y sus aficionados muestran buena conducta y voluntad de no reincidir.

La sanción se debe a los incidentes ocurridos el 25 de abril durante un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones Asiática entre el Eastern de Hong Kong y el Evergrande, disputado en la excolonia británica y en el que los visitantes, ya clasificados para la siguiente fase, ganaron por 0 a 6. Según la AFC, los aficionados cantoneses mostraron "discriminación" y "mala conducta" con su actitud en la grada, donde desplegaron una pancarta en la que podía leerse "Aniquilad a los perros británicos, extinguid el veneno de la independencia de Hong Kong".

#Evergrande fans unfold banner saying "British dogs, poison independence" in dying minutes of the game, inciting backlash @TheAFCCL#ACLpic.twitter.com/cedjhJpl5x