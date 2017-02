Jermain Defoe y su increíble lección solidaria: pasó la noche en el hospital con un niño que no quería que se fuera

Que los jugadores un equipo de fútbol visiten un centro infantil o un hospital nada tiene de raro. Tan inolvidables para los aficionados como para los propios niños, los auténticos protagonistas, son las imágenes de sus estrellas disfrazados de Reyes Magos, en España, o ejerciendo de Papa Noel repartiendo camisetas, balones y sonrisas. Un clásico que ha dado un paso más allá con Jermaine Defoe.

Varios jugadores del Sunderland inglés -club del noreste del país, casi en la frontera con Escocia- realizaron una visita a Bradley Lowery, un pequeño de cinco años que padece neuroblastoma, un tumor maligno y terminal contra el que el pequeño pelea con tratamientos para alargar su vida el máximo posible. John O'Shea, Sebastian Larsson y Vito Mannone acudieron para darle una sorpresa, pero el premio era Jermain Defoe.

.@Bradleysfight The Lads loved catching up with him 😍 pic.twitter.com/43CZkEPbFo